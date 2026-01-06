黃鐙輝化身傳愛大使 出席創世基金會「寒舍30傳愛活動」

生活中心／曾宸洛 台北報導

年終歲末、社福團體號召社會大眾一起做愛心，藝人黃鐙輝今天出席創世基金會"寒舍吃飽30送禮到家"，希望大家來幫助植物人過好年，強調做愛心就該高調，才能拋磚引玉，不過，面對台股站上三萬點，投資有方的黃鐙輝也建議，雞蛋不要放在同一個籃子裡，分散風險才能走得長遠！

主持人：「三陽開泰、幸福美滿。」穿上綠色T恤、端起熱呼呼的美食，黃鐙輝出席創世基金會寒舍30送禮到家活動，號召社會大眾幫幫植物人過好年！藝人黃鐙輝：「我南港劉德華，今天煮這獅子頭要給您吃，妳有開心嗎? (有)她說有啦。」親切地在長者耳邊打招呼，還握起手讓對方感受溫暖，黃鐙輝這回化身傳愛大使，強調做愛心，應該更高調！

藝人黃鐙輝：「以前常常聽到人家說，為善不欲人知，我覺得為善就是要讓大家知，而且要高調，才能達到拋磚引玉的效果。」親切地在長者耳邊打招呼，還握起手讓對方感受溫暖，黃鐙輝這回化身傳愛大使，強調做愛心，應該更高調！藝人黃鐙輝：「以前常常聽到人家說，為善不欲人知，我覺得，為善就是要讓大家知，而且要高調，才能達到拋磚引玉的效果。」藉著拋轉引玉、才能讓更多人一起響應，對投資理財頗有研究的他，就不知道，在台股站上三萬點之際，是不是也是大豐收！分享自己投資的股票類型，黃鐙輝直喊舒服，看起來獲利真的不少，不過，他也特別提醒，千萬不要把雞蛋放在同一個籃子裡！

藝人黃鐙輝：「我師父是巴菲特。我亂講的，我是從小很喜歡巴菲特的理論，帳面上一定是紅的啊 現在漲成那樣，不過，我跟你講如果個股就不一樣，因為他資金是輪動的，所以為什麼我推薦大家買大盤，因為不管資金怎麼輪，就是輪在這50隻裡面。分散風險長能走的長遠，黃鐙輝也呼籲，大家在賺錢之餘，也能夠一起響應公益！

