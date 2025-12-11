黃鐙輝原以為可「參與啦啦隊海選」結果只能看電視 曝萁萁接工作一條件

黃鐙輝這次在節目《菜鳥仔 NICE PLAY》中，擔任棚內主持人兼觀察團團長，導演則是MP魔幻力量前團員嘎嘎，嘎嘎表示這次責任相當大，「以前當幕後工作人員的技能都用上了！」11日記者會上，在節目中擔任人氣鏡頭魅力導師南珉貞也特別到場，她表示自己看到女孩們這麼認真，每每的讓她感動到想哭。

節目總導演嘎嘎和觀察員黃鐙輝。（圖／公視台語台）

節目中有許多啦啦隊女孩，不過黃鐙輝都無緣相見，被問到當時接節目時知道這件事嗎，他笑說：「我原本以為我可以至少參加到海選！結果我是觀察員，角色變成很像在追劇，在棚內看電視，但我覺得蠻新鮮特別的！」至於老婆萁萁是否是因為知道不會接觸到啦啦隊女孩才幫接下工作，他笑說：「只要錢多她就會接！」

廣告 廣告

筱晴、南珉貞、希希（左起）。（圖／公視台語台提供）

南珉貞則提到，五年前她曾遇到被粉絲摸屁股的狀況，當時是後面的粉絲看到告知工作人員，「這種人對我來說不是粉絲！粉絲應該好好對待自己的偶像。」她透露雖然啦啦隊的工作看似光鮮亮麗，不過也是有很多不為人知很辛苦的一面。