黃鐙輝和黃秋生爭獎喊夢幻
第62屆金馬獎入圍最佳男配角的黃鐙輝、曾敬驊、姚淳耀以及黃秋生，21日出席入圍午宴，由於黃秋生已得過金馬影帝，對得獎平常心看待，倒是身旁演員不斷表達對他的崇拜，讓他幽默表示：「講到他們要上香了，前面擺個香爐啊。」黃鐙輝也直說：「從小看秋生哥的作品到大，很夢幻的感覺！」
出道15年，總算走到金馬獎，黃鐙輝說，「從沒想過可以跟秋生哥一起入圍，對我來說已經是得獎，能同框是榮耀」。姚淳耀與曾敬驊以同一部片《我家的事》入圍，姚淳耀開玩笑回：「覺得很開心啊，兩個名額，我希望我得獎，他（曾敬驊）還這麼年輕。」
至於黃鐙輝被問到老婆萁萁跟岳母萁媽的反應，他忍不住抱怨，「我岳母很誇張，她跟我說『哇，你怎會入圍？』她說如果我得獎，她要換沙發，我想說這有什麼關係，我知道金馬沒有獎金，還要自掏腰包幫她換沙發」。黃鐙輝平時自稱「南港劉德華」，現場被媒體要求請黃秋生鑑定，黃秋生看了看直問：「哪裡像劉德華啊？」黃鐙輝立刻機智回應：「敬業態度。」
入圍最佳女配角的蔡淑臻、葉子綺、陳雪甄、黃珮琪、鄧濤均出席，蔡淑臻前陣子去打音波，希望能以最好狀態步上紅毯，她跟葉子綺一同主演《左撇子女孩》雙雙入圍女配角，片中飾演母女、戲外是否會有比較心態？蔡淑臻表示誰得獎都好，紅毯最可愛的頭銜也直接讓給葉子綺。
女明星為紅毯努力瘦身，陳雪甄為了能塞進禮服節食1周，笑說要站在蔡淑臻旁邊壓力不小，蔡淑臻也坦承有節食，兩人異口同聲表示想吃泡麵，特別是金馬禮包中的限定版泡麵， 黃珮琪則相反，只要心情不好，體重就一直掉，所以她每天都在吃泡麵。
來自香港的鄧濤，第1次參與金馬獎覺得既開心又緊張，「我的準備就是要喝一點酒，壯膽。」至於年僅9歲、天真無邪的葉子綺表示，比起金馬獎的一切，學校考試還是最緊張。禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。
