黃鐙輝哽咽不捨曹西平當神仙

藝人曹西平日前猝逝，令演藝圈好友與粉絲震驚不捨，黃鐙輝5日為其主演的華視《九如一家人》宣傳受訪，被問及私交甚篤的曹西平，他紅著眼眶說：「曹大哥就是我的家人！我相信能量不滅，他不管在哪個世界一樣當偶像，會是永遠的偶像。」

黃鐙輝說，聽到噩耗的當下是覺得「怎麼可能」，然後開始有些畫面跑出來，「有一年曹大哥說他沒有家人，爸媽都走了。我跟阿Ben（白吉勝）說曹大哥太寂寞了，過年時就帶著身邊有小孩的朋友一起去找他，叫他阿公，很溫馨，那幾年都維持那樣」。

他回憶，有一年他怕曹西平一個人吃年夜飯，就帶著老婆萁萁去包紅包給曹西平，「他說『你們等等，給你們年菜』，然後給我們他自己手做的小黃瓜」，說著說著，黃鐙輝突然哽咽，流下眼淚：「好突然，好捨不得！我是真的這麼覺得，人生真的不知道什麼時候要走。」但也欣慰曹西平是沒有生病、順遂地去當神仙。

黃鐙輝前兩年連續3部戲《無罪推定》、《我們與惡的距離Ⅱ》、《九如一家人》都演更生人，精神狀態陷入萎靡，出現焦慮、抑鬱症狀，老婆萁萁帶他去健檢，檢查出腎上腺素的皮質醇失常，醫生甚至對他撂重話：「好好休息，不要讓自己壓力太大，不改善的話會死掉。」幸好現已康復。

他說，當時常常聊天聊到一半突然斷片，那陣子他不敢開車，「開到一半突然暈眩不就剉屎？」他戲殺青後半年沒有工作，應了醫生要他好好休息的叮囑，但他那時才換新房，買下72坪、總價4700多萬的南港豪宅，壓力可想而知，「休息得很緊張，停住的時候只好想未來，我決定把英文學好，當我這樣想的時候，《左撇子女孩》就入圍坎城影展了，希望接下來可以聽到入圍奧斯卡」。