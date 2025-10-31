黃鐙輝存款清零幫妻繳卡債

葉子綺（左）跟黃鐙輝在電影《左撇子女孩》皆有精彩表現，雙雙入圍金馬獎。（趙雙傑攝）

黃鐙輝與葉子綺主演電影《左撇子女孩》，其中黃鐙輝飾演在夜市擺攤的暖男攤商，溫柔守護愛慕的對象蔡淑臻，一舉入圍今年的金馬獎最佳男配角，他坦言角色跟自己的生命經歷重疊，很多以前的情感很久沒有拿出來用，「我也有小孩，也有一個很不受控的丈母娘。」與老婆萁萁結婚前的付出，也是無怨無悔。

黃鐙輝說：「電影裡面我有對蔡淑臻說：『要不要我幫妳？』其實我當年就是這樣講，我為了幫我老婆，就是先幫她繳完卡債，我存款清零，不讓她被循環利息壓迫。那時候萁萁說她要當我女朋友，我說我沒有想交女友，要跟我在一起，就希望以結婚為前提，然後她把卡放在我這裡1年，她可以做到我想要的，我就做到她想要的，沒想到就未婚懷孕了。」

黃鐙輝近年影劇作品多產，更因為《左撇子女孩》前進國際影展、入圍金馬獎，他形容：「如果說我的第一步是《艋舺》，那《左撇子女孩》是一個讓我人生翻篇的作品，是《左撇子女孩》讓我成為更自由自在的演員，我現在活到45歲，我接下來要做的事情，希望會更自在。」

另黃鐙輝與小演員對戲有一套，他為了跟葉子綺培養默契，先想辦法跟對方打成一片，「我會約她出去玩個1、2天，她喜歡什麼就去做，她很活潑跟靈活，拍攝當時她才6歲就能理解我們在幹麻。」今年已9歲的葉子綺，未來還想繼續演戲，黃鐙輝給她建議，告訴她要邊念書邊演戲，畢竟讀書也是非常重要的。

葉子綺分享，她覺得黃鐙輝是位很幽默的叔叔，直呼：「他很逗！」因為兩人多在夜市拍戲，每次收工完，葉子綺都會在夜市吃刨冰，她童言童語笑說：「我還記得中餐跟晚餐都吃便當，可以先跟他們（劇組工作人員）講，就不一定要吃便當，也可以吃別的！」