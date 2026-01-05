黃鐙輝小孩叫曹西平「阿公」！淚崩吐不捨：曹大哥就是我的家人

黃鐙輝於《九如一家人》飾演更生人楊九如。（華視提供）

藝人曹西平日前猝逝，令演藝圈好友與粉絲震驚不捨，黃鐙輝5日為其主演的華視《九如一家人》宣傳，擔任一日咖啡師。聊到私交甚篤的曹西平，他紅著眼眶說「曹大哥就是我的家人」，也相信他不管在哪個世界一樣當偶像，會是永遠的偶像。

黃鐙輝說，聽到噩耗的當下是覺得「怎麼可能？」，然後開始有些畫面跑出來，「有一年曹大哥說他沒有家人，爸媽都走了。我跟阿Ben（白吉勝）說曹大哥太寂寞了，就帶著身邊有小孩的朋友一起去找他，叫他阿公，很溫馨，那幾年都維持那樣」。

廣告 廣告

黃鐙輝於《九如一家人》飾演更生人楊九如。（華視提供）

他說，有一年也是年夜飯，怕曹西平一個人，他就帶著老婆去包紅包給曹西平，「他說你們等等，給你們年菜，給我們他自己手做的小黃瓜」，說著說著，他突然哽咽紅了眼眶，留下難過不捨的眼淚：「好突然，好捨不得！我是真的這麼覺得，人生真的不知道什麼時候要走。」但也欣慰他是沒有生病、順遂去當神仙，「我相信能量不滅，不管在哪個世界一樣當偶像，永遠的偶像」。

更多中時新聞網報導

看好生醫前景 三顧私募近4億

PLG》野獸回歸三分彈無虛發 宰獵鷹

2026年台灣體壇五大焦點》世足今夏熱戰 中華女足拚重返榮耀