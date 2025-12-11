黃鐙輝帶家人赴日旅遊挑戰全地鐵 玩遍東京迪士尼、在秋葉原享受夾娃娃機樂趣！｜【明星旅遊趣】

文／記者呂佳恆 圖／黃鐙輝

藝人黃鐙輝近幾年在戲劇圈表現出色，每次現身大螢幕前總能讓人耳目一新，包括參與電影《女孩》9m88的爸爸一角，演技備受好評，在電影《左撇子女孩》中細膩內斂的演出，也讓他今年首次入圍金馬獎「最佳男配角」，為他的事業再注入強心針，不過忙著拍戲、主持等工作，也不忘陪伴家人，前些日子黃鐙輝就帶著家人赴日本東京旅遊。

他笑著說，「因為女兒要去初音演唱會，因此有了這趟日本行，而行程也全交由女兒來規劃。」

▲黃鐙輝透露，這趟旅遊最重要的行程就是帶女兒去初音演唱會。

黃鐙輝疼愛女兒的心溢於言表，因為上次造訪東京已經是好多年前事；他提及，「真的好多年沒來東京了，上次可能是主持《食尚玩家》的時候了。」而這次黃鐙輝一家人住宿也考量交通便利，選擇住在熱鬧的東京新宿區大久保；他分享，「這次民宿真的很棒，空間也很寬敞，且出門走沒多久附近就有地鐵，非常方便。」

▲黃鐙輝這趟也帶著孩子們赴東京迪士尼玩。

黃鐙輝這趟日本行除了帶女兒去初音演唱會，一家人也造訪了許多日本知名景點，包括明治神宮、東京鐵塔，甚至連東京迪士尼也沒有錯過。他笑說，「這次特地帶老三去迪士尼，總算是讓三個孩子都去過，也算這趟最有意義的事了。」

▲黃鐙輝這趟去了新宿、秋葉原等地方，也感受當地動漫文化氛圍。

但讓黃鐙輝不虛此行的還有在秋葉原與女兒一起享受玩夾娃娃機的樂趣；他回憶說，「我們還有去一間整棟都是娃娃機的商場，真的很有趣，尤其能與女兒一直玩夾娃娃機，這趟也真的沒遺憾了。」

他笑著分享，「也因此這趟戰利品最多的就是一堆娃娃，還有兒子幫我夾的七龍珠模型-達爾。」

▲日本和牛入口即化的口感讓黃鐙輝意猶未盡。

去日本旅遊除了購物、參觀景點，美食也是不可或缺的行程，尤其日本美食琳瑯滿目，令人無法抗拒，黃鐙輝也把握機會帶著家人享受許多在地美食；他提及，「這趟特地去吃了和牛燒肉、壽喜燒等日本美食，每一樣都超級美味，讓人驚艷。」

▲黃鐙輝一家人這趟挑戰以全地鐵的方式旅遊日本。

旅遊過程最有趣就是行程之外遇到意想不到的驚喜，黃鐙輝這趟日本行同樣也讓他遇到不少挑戰，不過卻也成為這趟旅程最珍貴回憶。他提及，「這趟旅遊交通全以地鐵為主，我從看不懂路線到非常在行，整趟下來累積滿滿成就感。」

▲黃鐙輝對於日本禮儀文化感到敬佩。

黃鐙輝許久沒造訪日本，這次帶著家人一起旅遊，對於日本風俗民情和禮儀依舊感到敬佩；他直呼，「我喜歡很有禮貌的文化氛圍，而日本真的除了有禮貌，還是很有禮貌。」他分享，「像某天我東西遺忘在餐廳，趕回去拿的時候，店員竟然還跟我道歉，讓我有點不好意思。」

▲旅遊對於黃鐙輝而言，去哪裡都不是重點，重點是與誰一起去。

黃鐙輝這趟在忙碌工作中安排時間陪伴家人一起旅遊，也與孩子們間感情更為緊密；他感性說，「旅遊去哪裡不重要，重點是與誰一起去，且一起留下許多珍貴的回憶。」

明星小檔案：

黃鐙輝，最初以模仿起家，幽默風格備受觀眾喜愛，後續跨足主持、戲劇等領域，曾主持過許多節目，並曾擔任金鐘獎星光大道主持人，戲劇表現上參與過許多偶像劇、電視劇演出，這幾年跨足電影領域，包括《艋舺》、《六弄咖啡館》、《浪子單飛》到《女孩》、《左撇子女孩》等都能看到他的身影，也曾入圍金鐘獎迷你劇集/電視電影男主角獎、金馬獎最佳男配角等肯定，演技不斷突破自我，備受肯定。