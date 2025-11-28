黃鐙輝帶5位數紅包催生 喊話邱澤、許瑋甯：再生3個

丁寧、鍾欣凌、黃鐙輝現身祝福。（圖／東森娛樂）





藝人邱澤、許瑋甯今（28）日補辦婚禮，在台北文華東方酒店席開40桌以上，邀請約430名賓客，現場星光熠熠，稍早丁寧、鍾欣凌、黃鐙輝也現身祝福，更希望兩人可以再接再厲，多生幾個小孩。

邱澤、許瑋甯今天補辦婚禮。（圖／東森娛樂）

鍾欣凌大讚邱澤與許瑋甯是本世紀「最漂亮的一對組合」，尤其是看到他們結婚消息，包含身邊的工作人員都起雞皮疙瘩，「很感動，讓我們相信愛情，白馬王子跟白雪公主真的可以在一起。」丁寧也認為兩人顏值超高，「多生幾個小孩，小孩多也很好。」

黃鐙輝則表示很早就分別與邱澤、許瑋甯一起拍戲，更透露今天包了5位數紅包，「瑋甯包給我也是5位數，我還去找簿子，不能比人家少，等於把他碾壓過去就對了。」另外，他也在紅包背後寫下「再生3個」，希望兩人趕上他的進度，「多子多孫多福氣」。



