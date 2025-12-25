黃鐙輝平安夜走訪花蓮！樂當「全民女婿」陪聊長者 鬆口想定居

藝人黃鐙輝24日前往花蓮，親自現身富里鄉農會第7屆稻草藝術季《富里喵樂園》記者會，除了與在地藝術家交流，也坦言早就動過「住進富里、遠離城市」的念頭，「如果可以，我真的會想住下來」。

黃鐙輝24日前往花蓮，出席富里鄉農會第7屆稻草藝術季。（圖／富里鄉農會提供）

黃鐙輝（右）與木雕藝術家阿噹老師（左）學習木雕技術。（圖／富里鄉農會提供）

此趟深入富里的經驗，再次觸動黃鐙輝對生活節奏的深層思考。他表示，選擇定居富里意味著必須學會斷捨離，放下對工作成就的持續追逐，也暫別城市科技帶來的高度便利，形容「那是一種讓人生越活越簡單、越活越純粹的生活狀態。當生活簡化到極致，才能心無旁騖地專注當下，活得自在而自由。」

而這樣的感受，並非一時感性，而是延續他5月在富里展開為期3天2夜稻草藝術紀錄片拍攝的真實體驗。對他而言，這不只是一項拍攝工作，更是重新走進農村生活的過程。

黃鐙輝走訪富里。（圖／富里鄉農會提供）

拍攝行程之餘，黃鐙輝也與當地長輩們圍坐聊天，被親切地當成回家的孩子般照顧，不僅頻頻被詢問「想吃什麼、想喝什麼？」還喝下人生第一次的阿姨特調維士比加牛奶。

