黃鐙輝心痛談中山隨機砍人案 點出最大問題：社會該營造的氛圍

《百分之一相對論》22日舉辦首映記者會，除了探員陳漢典、黃偉晉、宋偉恩、本本、梁以辰等，3個單元的NPC温昇豪、周曉涵、姚以緹、孫沁岳、吳念軒、鄭茵聲、喬瑟夫、MAX等到現場一起宣傳。主持人特別找來黃鐙輝hold住全場，他接受訪問時聊到近日中山站發生的憾事，他表示，「不要再有類似的遺憾發生，那都是當下的念頭。」

黃鐙輝擔任主持人。（圖／硬底子）

黃鐙輝相當心痛，皺著眉表示，要做的是去預防類似的事情再發生，「所謂好人或壞人，好人衝動就變壞，壞人一個念頭也可能就重新向善，我們要多關心身邊的人，讓人找到一個出口，不能默默不關心任何一個需要幫助的人，這才是我們這社會該營造的氛圍。」他認為多一點關心跟愛，或許可以讓這世界不只少一個壞人，而且多一個好人。

黃鐙輝曾經演過更生人，他當時在演的時候只有一個念頭，「我覺得好無奈跟絕望。」他表示就算自己想要努力變好，但是沒有人願意給機會，很容易產生自暴自棄的念頭，因此他認為那些人的確是犯了不可原諒的罪，「在這之前，他們是不是經歷了完全被否認、否定、不給機會？」所以他還是認為預防非常重要，希望不要再有類似的事件發生，產生更多遺憾。