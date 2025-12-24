黃鐙輝想過極簡純粹的生活 「動念移居」花蓮富里

黃鐙輝（左）現身第七屆稻草藝術季《富里喵樂園》，與富里鄉農會總幹事張素華（右）進行深度對談。（圖／富里鄉農會提供）

第七屆稻草藝術季《富里喵樂園》今（24日）於花蓮富里鄉熱鬧開展，藝人黃鐙輝特別現身力挺，正式宣告為期一年的展期起跑。此次重返富里，黃鐙輝不僅是為了支持農村創生，更因今年 5 月受邀拍攝稻草藝術紀錄片，與在地土地建立了深厚情感。他感性表示，這段經歷讓他動了「住進富里、遠離城市」的念頭，「那是一種讓人生越活越簡單、越活越純粹的生活狀態」。

在為期三天兩夜的紀錄片拍攝中，黃鐙輝走訪多位藝術家，包含移居當地的科技新貴阿傑、木雕大師阿噹老師，以及阿美族音樂人莫言。在稻田間與莫言老師合唱時，他笑稱找回了最純粹的音樂夢。此外，他也深入羅山村與藝術家潘有仁交流，深刻感受與土地同步呼吸的創作節奏。

除了藝術交流，黃鐙輝也徹底融入在地生活，從品嚐客家湯圓到與阿美族孩子載歌載舞，更與富里鄉農會總幹事張素華進行深度對談。聽聞張素華九年來推廣「富麗米」的艱辛，黃鐙輝幽默妙喻：「這就是複利效應！吃了這米，人健康、心情好，人生價值也會複利倍增。」他呼籲大眾來到富里，感受如坎城般的悠閒，找回不只是為了工作而活的簡單快樂。

