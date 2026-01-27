黃鐙輝感謝曹西平幫圓夢 吐他口頭禪成人生觀

黃鐙輝出席曹西平最後演唱會。（圖／陳俊吉攝）

黃鐙輝今感謝曹西平過往無私的幫助跟幫忙，他透露當時曹西平邀請他到節目錄影，「他讓我去圓夢，讓我去唱歌，我那時候想說『我已經是爸爸了，我有什麼資格追夢』，他跟我說不要放棄夢想！那時他幫我辦人生第一場演唱會，讓我知道自己喜歡的事情也很重要，這些是他教給我的」。

他嘆，已有一段時間沒看到曹西平，但每次看到曹西平在臉書直播、發文，沒想過會發生憾事，「他這輩子很瀟灑，今天大家要很開心送他，而且他是很正能量的人，他要是看到有人哭一定會過來說『你這醜八怪』。」

他也說，曹西平帶給他最重要的人生觀就是「喜歡的事情要堅持不要放棄」，也還原曹西平過去常說的話「對討厭的人就說，我更討厭看到你！醜八怪！」

曹西平追思會以「最後演唱會」為概念。（圖／陳俊吉攝）

