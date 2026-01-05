黃鐙輝憶曹西平哽咽！曾怕他獨自過年揪友相聚陪伴 感嘆：真的好捨不得

[FTNN新聞網]

記者黃鈺晴／台北報導

資深藝人曹西平於2025年12月29日在家中離世，享壽66歲。當時消息曝光震驚台灣演藝圈，許多圈內好友紛紛發文哀悼。而黃鐙輝今（5）日出席《九如一家人》媒體茶敘時被問及此事，他提到了自己聽聞噩耗的第一反應，也在回憶與曹西平的過往時一度哽咽。

黃鐙輝透露，自己當下也不敢相信，心想：「怎麼可能會這樣子！」而在確認是事實後，腦海裡就浮現出與曹西平的過往。他回憶，有一年曾聽到曹西平說過，自從爸爸媽媽離世後，就沒有家人了。一番話聽在黃鐙輝心裡相當難過，而他怕曹西平一個人過年太孤單，便找了阿Ben等朋友帶著孩子們一起去陪伴曹西平，還讓全部的孩子叫曹西平一聲「阿公！」更鼓勵對方說：「這都是你的孫子啊，你怎麼會沒有家人！」而後續幾年也都是如此，黃鐙輝不時會找朋友一起與對方相聚。

此外，黃鐙輝表示，曾經有一年也是怕曹西平一個人吃年夜飯，於是帶著老婆去找對方 ，甚至還包了紅包，當時曹西平也送了自己做的小黃瓜當作回禮，說到這黃鐙輝忍不住哽咽，隨後感嘆：「有時候會覺得好突然、好捨不得，但是人生就是這樣子，我們真的不知道自己什麼時候要走了。」不過他認為，曹西平在最後沒有是病痛的離開，也相信對方的能量不滅，「希望他在不管在哪一個世界，都可以繼續當偶像，然後獨領風騷、風華再現，我相信祂一直都在，永遠的偶像。」

