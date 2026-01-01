黃鐙輝拜師「台灣隊長」 糗遭陳傑憲一句話拒絕

黃鐙輝（右）向陳傑憲、吳念庭拜師學藝，左為若潼。（公視台語台提供）

「台灣隊長」陳傑憲、職棒選手吳念庭在公視台語台《菜鳥仔 NICE PLAY》本週六（3日）和黃鐙輝、若潼一起一起見證菜鳥仔蛻變，黃鐙輝也趁機向兩位球星學習職棒技巧，當場拜師學藝，結果慘遭陳傑憲拒絕。

陳傑憲看著菜鳥仔替少棒們應援，想起過去沒有球迷應援的心酸，「我們隊友之間會互相喊話」，彼此勉勵。黃鐙輝趁機向陳傑憲、吳念庭學習打擊技巧，「如果我打得到球我就說你們兩位是我師父...」，話未說完，陳傑憲就說「如果打不到就千萬不要說」，相當幽默。

陳傑憲想起自己小時打棒球的回憶。（公視台語台提供）

陳傑憲也想起他從小追逐棒球夢的過程，「很感動，有稍微回想起我們從小打棒球。我對少棒感到很驕傲，希望他們認真努力，長大以後加入台灣職棒，甚至去日本、美國，大家一起為台灣棒球盡一份心力」。曾經旅日的吳念庭也說，他在日本不斷告訴自己要堅持，提醒自己想在日本當職棒選手的夢想。

曲曲、筠熹精雕菜鳥仔的舞蹈動作。（公視台語台提供）

另，樂天女孩隊長曲曲、特級副隊長筠熹檢驗菜鳥仔苦練一個月的應援舞蹈，沒想到她們越看臉色越差，直言「你們各跳各的」、「不像一個團體」，讓菜鳥仔緊張到不知所措。經過曲曲、筠熹調整，惠雯、韓馨、建宇、糖糖、又贏、晴、露娜、波波7位菜鳥仔跟著筠熹、穎樂、岱縈等樂天學姐站上球場，在上萬球迷面前展現成果，那份突然湧上心頭的成就感都讓菜鳥仔紅了眼眶。

菜鳥仔和樂天女孩一起站上球場表演。（公視台語台提供）

黃鐙輝看著菜鳥仔就像在看自己女兒長大，不禁欣慰的說：「他們學會團隊合作，也學會關心隊友，最可貴的是，他們現在面對錯誤時，懂得『原來錯誤也可以很美麗』」，他勉勵大家，「真正能走到最後發光的人，是每一次的磨練過程都能學到寶貴經驗並成長的人」，期許菜鳥仔不要怕一時失敗，而是「勇敢做陣行」。

晴（左起）、惠雯、波波、糖糖為少棒比賽應援加油打氣。（公視台語台提供）

舞蹈總監陸筱晴也有感而發，「舞台會記住你『努力的日子』，你們現在所有的挫折，我全部都走過。」鼓勵他們保持熱情、做好準備，迎接隨時可能到來的機會，身為老師她會在場邊為大家加油。《菜鳥仔 NICE PLAY》每週六晚間 8 點，公視台語台連播兩集；電視播出後一小時可在「公視＋」YouTube「DAYDAY台語台」官方頻道線上觀看。

