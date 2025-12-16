黃鐙輝揭沈玉琳近況！曝他狀況有越來越好 自爆換房後月繳近30萬

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

金馬戲咖邱志宇發行第3首個人創作單曲〈曇花〉今（16）日特別舉辦新單曲發片媒體餐敘，黃鐙輝、左光平也現身力挺。黃鐙輝擅於投資，而他先前為了換房，將手上的台積電股票賣光，重心改放在ETF，而今天他也聊了到股市相關的話題。

邱志宇今（16）日特別舉辦新單曲發片媒體餐敘，黃鐙輝、左光平現身力挺。（圖／黃鈺晴攝）

黃鐙輝提到，自己開始回收資金，「我在等他回檔的時候，我會再丟到那個ETF。」也透露只要各股裡短進短出有賺的，就會把它獲利了結變成現金。由於這次邱志宇未發片不惜重本，被問到會不會願意借錢給對方，黃鐙輝則坦言自己借急不借窮，還開玩笑說：「借錢可能沒辦法，但可以借丈母娘。」接著表示因為換房的關係，從以前月付10幾萬到現在要繳接近30萬元，讓他忍不住笑說，自己完全沒有財富自由的感覺，反而覺得壓力很大。

接著，黃鐙輝也被問及沈玉琳的狀況，他表示，沈玉琳的狀況似乎有越來越好，「希望（沈玉琳）可以慢慢恢復健康，看可不可以出來錄一些比較沒有那麼累的工作。」雖然兩人沒有碰到面，但黃鐙輝表示，自己有傳訊關心對方，至於沈玉琳則會回覆有活力的貼圖。而他也透露，有在對方生病期間幫忙代班。

然而，邱志宇分享了與黃鐙輝認識的淵源，他透露，和黃鐙輝是在一次節目專訪中結識，兩人從聊夢想、談童年偶像到創作初衷，意外發現彼此在價值觀與品味上高度契合，同樣在演藝圈跨足不同領域的兩人也因彼此惺惺相惜而成為好友，一次聊天聊到「唱歌的純粹」更產生彼此相互共鳴，也成為邱志宇持續創作的重要動力。

至於與音樂人左光平，兩人不僅是大學學長學弟的關係，更是當年自己參加《東森全球新人王》比賽時的主持人，也是一路見證邱志宇在演藝圈闖盪成長的好友。邱志宇透露：「從我19歲就認識學長，非常喜歡的他的文字，感受他對音樂跟藝人的喜愛與真誠，而且他常在我失落時為我打氣，也在我創作時鼓勵我，在我迷惘時給我很真誠又深刻的支撐力量！」





