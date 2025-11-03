黃鐙輝映後重現「叫賣哥」 解密西恩貝克如何寫出台灣劇本

國片《左撇子女孩》上映首週末，導演鄒時擎攜演員黃鐙輝、張允曦（小8）、林嫣至各戲院謝票交流。（圖／光年映畫提供）





由蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演，入圍金馬獎9項大獎的國片《左撇子女孩》已於上週五（10月31日）正式上映。電影首週末票房突破200萬，是奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人的所有電影中最好的開片成績，社群上口碑也是一致好評，甚至被影評譽為「年度最佳國片」，可謂口碑票房雙收。

《左撇子女孩》首週末上映適逢GD演唱會、白晝之夜、萬聖節活動等娛樂盛事，但影迷依舊踴躍參與映後QA幾乎全數滿場，讓導演和演員都備感暖心。演員林嫣感動地說：「看到這麼多觀眾進場支持我們，真的非常非常的開心。」談到印象最深刻的事情，小8（張允曦）則趣稱：「看到很多觀眾很興奮，但路過大巨蛋時因為看GD人潮太多大塞車，我們只能把握時間在車上吃貝果果腹，是又開心又覺得好笑。」

《左撇子女孩》自今年坎城影展世界首映後一鳴驚人，後續陸續征戰多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，並在羅馬影展拿下最大獎「最佳影片」。回到台灣，本片不僅獲選為代表台灣角逐奧斯卡國際電影的代表，更同時入圍金馬獎9項大獎：最佳劇情長片、最佳新導演、最佳原著劇本、2項最佳女配角、最佳男配角、最佳新演員、最佳攝影以及最佳剪輯，氣勢銳不可擋。

電影上映首週末，導演鄒時擎攜演員黃鐙輝、張允曦（小8）、林嫣至各戲院謝票交流。現場最多人好奇的是，身為製作人、共同編劇、剪接的西恩不會說也聽不懂中文，何以能寫出中文劇本？導演也解密，最原始的劇本是英文的，她再翻譯成中文的台詞。

鄒時擎解釋：「雖然Sean聽不懂中文，但他是一位經驗豐富的剪輯師，對表演和情緒有極高的敏銳度。」她指出，在看毛片時，Sean總是能從眾多可能性中，精準挑選出最到位、最真誠的鏡頭。即使沒有語言的輔助，他依然能透過演員的眼神、肢體及細微的情緒轉折，捕捉到角色最動人的剪輯瞬間。這讓他在處理台灣題材時，保持了一種「第四人稱般新鮮與純粹的觀點」。

而在映後QA活動上，入圍金馬獎最佳男配角的黃鐙輝，一出場就問觀眾「要來一塊神奇海綿嗎？」重現角色「叫賣哥強尼」經典橋段，現場賣電影書的「氣口」（台語中口吻的意思）更深受影迷盛讚。他分享：「觀眾反應非常熱烈，大家都非常喜歡《左撇子女孩》，期待口碑發酵，讓全世界都可以看到，這一部充滿愛與包容、洋溢滿滿台灣味的電影。」

《左撇子女孩》描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）回到台北夜市擺攤討生活，努力適應都市節奏。然而，傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜使用左手，甚至斥左手為「魔鬼手」的毫無根據言論，卻造成小孫女價值觀上的混亂。

導演透露，電影取材她童年經歷，也是許多左撇子觀眾很有共鳴的一點。她從最早籌備劇本時就不斷提醒自己：「為什麼要拍這部電影？」她的初衷並非製作一部商業大片，而是透過一個真摯的心，將某個曾經不被允許發聲的地方敞開，讓那個埋藏的「左撇子女孩」終於得以走出。她認為面對困境，就是要正面迎擊打破，電影中有些陳舊過時的觀念，就應該被直球對決、奮力突破，「左手根本就不是什麼魔鬼手」。她至今仍驕傲自在的使用左手，面對自己，不需迴避或是壓抑，更不必畏懼或羞愧。這種勵志但不說教的流暢敘事，讓進場觀眾各個拍手叫好。

除了開片票房的好成績，與電影上映同期出版的電影書《左撇子女孩：25年創作歷程．幕後製作．完全版劇本》，首刷限量贈送的「鄒時擎＋西恩貝克親簽明信片」也在正式開賣隔天全數售罄，持續穩坐博客來新書熱銷排行榜前十名。《左撇子女孩》現正熱映中，更多資訊請見光年映畫官方FB及IG。



