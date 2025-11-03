黃鐙輝映後重現「叫賣哥」 解密西恩貝克如何寫出台灣劇本
由蔡淑臻、黃鐙輝、馬士媛、葉子綺主演，入圍金馬獎9項大獎的國片《左撇子女孩》已於上週五（10月31日）正式上映。電影首週末票房突破200萬，是奧斯卡名導西恩貝克（Sean Baker）擔任製作人的所有電影中最好的開片成績，社群上口碑也是一致好評，甚至被影評譽為「年度最佳國片」，可謂口碑票房雙收。
《左撇子女孩》首週末上映適逢GD演唱會、白晝之夜、萬聖節活動等娛樂盛事，但影迷依舊踴躍參與映後QA幾乎全數滿場，讓導演和演員都備感暖心。演員林嫣感動地說：「看到這麼多觀眾進場支持我們，真的非常非常的開心。」談到印象最深刻的事情，小8（張允曦）則趣稱：「看到很多觀眾很興奮，但路過大巨蛋時因為看GD人潮太多大塞車，我們只能把握時間在車上吃貝果果腹，是又開心又覺得好笑。」
《左撇子女孩》自今年坎城影展世界首映後一鳴驚人，後續陸續征戰多倫多、釜山、倫敦、東京等國際影展，並在羅馬影展拿下最大獎「最佳影片」。回到台灣，本片不僅獲選為代表台灣角逐奧斯卡國際電影的代表，更同時入圍金馬獎9項大獎：最佳劇情長片、最佳新導演、最佳原著劇本、2項最佳女配角、最佳男配角、最佳新演員、最佳攝影以及最佳剪輯，氣勢銳不可擋。
電影上映首週末，導演鄒時擎攜演員黃鐙輝、張允曦（小8）、林嫣至各戲院謝票交流。現場最多人好奇的是，身為製作人、共同編劇、剪接的西恩不會說也聽不懂中文，何以能寫出中文劇本？導演也解密，最原始的劇本是英文的，她再翻譯成中文的台詞。
鄒時擎解釋：「雖然Sean聽不懂中文，但他是一位經驗豐富的剪輯師，對表演和情緒有極高的敏銳度。」她指出，在看毛片時，Sean總是能從眾多可能性中，精準挑選出最到位、最真誠的鏡頭。即使沒有語言的輔助，他依然能透過演員的眼神、肢體及細微的情緒轉折，捕捉到角色最動人的剪輯瞬間。這讓他在處理台灣題材時，保持了一種「第四人稱般新鮮與純粹的觀點」。
而在映後QA活動上，入圍金馬獎最佳男配角的黃鐙輝，一出場就問觀眾「要來一塊神奇海綿嗎？」重現角色「叫賣哥強尼」經典橋段，現場賣電影書的「氣口」（台語中口吻的意思）更深受影迷盛讚。他分享：「觀眾反應非常熱烈，大家都非常喜歡《左撇子女孩》，期待口碑發酵，讓全世界都可以看到，這一部充滿愛與包容、洋溢滿滿台灣味的電影。」
《左撇子女孩》描述單親媽媽淑芬（蔡淑臻飾）帶著兩個女兒宜安（馬士媛飾）和宜靜（葉子綺飾）回到台北夜市擺攤討生活，努力適應都市節奏。然而，傳統的阿公嚴禁小孫女宜靜使用左手，甚至斥左手為「魔鬼手」的毫無根據言論，卻造成小孫女價值觀上的混亂。
導演透露，電影取材她童年經歷，也是許多左撇子觀眾很有共鳴的一點。她從最早籌備劇本時就不斷提醒自己：「為什麼要拍這部電影？」她的初衷並非製作一部商業大片，而是透過一個真摯的心，將某個曾經不被允許發聲的地方敞開，讓那個埋藏的「左撇子女孩」終於得以走出。她認為面對困境，就是要正面迎擊打破，電影中有些陳舊過時的觀念，就應該被直球對決、奮力突破，「左手根本就不是什麼魔鬼手」。她至今仍驕傲自在的使用左手，面對自己，不需迴避或是壓抑，更不必畏懼或羞愧。這種勵志但不說教的流暢敘事，讓進場觀眾各個拍手叫好。
除了開片票房的好成績，與電影上映同期出版的電影書《左撇子女孩：25年創作歷程．幕後製作．完全版劇本》，首刷限量贈送的「鄒時擎＋西恩貝克親簽明信片」也在正式開賣隔天全數售罄，持續穩坐博客來新書熱銷排行榜前十名。《左撇子女孩》現正熱映中，更多資訊請見光年映畫官方FB及IG。
【更多東森娛樂報導】
●馮淬帆81歲離世留下2遺憾！曾痛批王晶：害慘很多人
●許紹雄、馮淬帆接連離世！王晶嘆「三大喜劇催化劑」全走了
●曾和李連杰合作 《007》男星爆癌逝！妻兒痛證死訊
其他人也在看
任容萱認了恢單！ 曝Selina生子計畫
三立3日舉辦新劇的發佈會，《愛鄰洗衣店》的柯叔元、曹佑寧、任容萱、禾羽以及《我的媽媽欠栽培》鍾欣凌、黃嘉千、劉香慈還有《佛系使者-阿夜》的姚以緹都出席。任容萱聊到姊姊Selina日前被誤以為懷有身孕，她澄清表示，「沒有啦！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前
粿粿家人PO文揭范姜「真實面」：軟爛愛計較 網友翻兩年前訪問打臉粿粿
粿粿家人KIWI於社群平台發文，指控范姜彥豐長期以工作為由，拒絕獨自照顧家人，讓粿粿承擔大部分照顧責任，更直言范姜「軟爛愛計較」，不是稱職的父親。然而，針對粿粿指控范姜彥豐戴抗噪耳機隔絕哭聲，網友隨即翻出兩年前粿粿接受訪問的內容，當時粿粿對同一事件的描述卻是「沒生氣，只覺得好笑」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
王力宏與Ella合唱〈Super Star〉因版權下架 團隊砸錢大和解
王力宏日期在中國大陸深圳，舉辦《最好的地方》演唱會，與嘉賓Ella陳嘉樺合唱S.H.E經典歌曲〈Super Star〉，現場版MV於10月30日因版權問題無預警下架，時隔48小時後，團隊與版權方達成共識，經紀人楊文傑說：「花了31萬解決這個事，給粉絲一個漂亮的成績單，實力寵粉，能花錢火速砸回版權，這是必須的！非常值得！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
護理師曝王子陪粿粿看診內幕！傻眼喊：我們不是出氣筒，性別趴洩端倪
近日一名護理師也在Threads上發文，曾遇到王子陪同粿粿看診，更曝光對兩人的印象直呼傻眼。造咖 ・ 6 小時前
粿王「美國行」最新鐵證曝光！他「1舉動」藏不住
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐日前指控粿粿與男星王子（邱勝翊）有不正當男女關係，王子發文道歉認了「（與粿粿）超過了朋友間應有的界線」，1日粿粿回應時也認了「與王子有踰矩行為」。兩人過去出遊、貼文的甜蜜對話也被網友們挖出，其中粿粿與王子「美國行」，竟被網友直擊，2人同遊鐵證曝光。民視 ・ 7 小時前
王子「偷吃粿粿」毀形象...網湧他5年前「顧粿」片朝聖 驚嘆：時空旅人
范姜彥豐跟粿粿近來婚變消息頻傳，沒想到日前他無預警開撕女方婚內出軌，對象還是男星王子，對此，王子也在第一時間道歉，認了「超過朋友應有的界線」，不過他強調自己並不是破壞家庭關係的人，事件至今仍不斷延燒，然而網紅「RJ廉傑克曼」（阿傑）5年前在台語小教室中解釋「顧粿」意思的影片，如今也因為粿粿跟王子事件，引來大批網友朝聖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
王子、粿粿美國行新照曝光！網驚爆「聖地牙哥偶遇」 兩人面露燦笑
藝人范姜彥豐與妻子粿粿婚變風波持續延燒。范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於1日發布長達17分鐘的影片親自回應，承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。其中，「美國行」就被認為是這場婚姻的關鍵轉折點，事件爆發後，就有中國網友曝光曾在聖地牙哥偶遇粿粿、王子的照片，驚嘆「世界真小」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
屠穎遺體不運回台灣 今廣州火化家屬悲慟送別
資深音樂人、編曲大師屠穎近日驟逝，享年62歲。親友昨（2日）晚間透過粉絲團公告表示，屠老師將於今天下午三點在廣州市殯儀館火化，感謝所有粉絲與樂迷長久以來的關心與思念，也呼籲大家以自己的方式向他告別。鏡報 ・ 6 小時前
家人力挺粿粿「勇敢還原婚姻問題」指控范姜彥豐愛計較：恭喜解脫了
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌王子邱勝翊，風波延燒四天。粿粿於1日發出17分鐘影片，淚訴夫妻感情早已存在矛盾，而一名自稱是粿粿家人的女生Kiwi，晚間發文力挺粿粿：「妹恭喜解脫了！」記者求證後，證實Kiwi是粿粿這邊的親戚（Kiwi老公是粿粿親戚）。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐看到她iPad「私人內容」！ 粿粿：慌亂下發了不該發的誓
人妻粿粿爆出軌男星王子，時隔多日後她發出17分鐘影片大談與范姜彥豐離婚過程，針對范姜彥豐表示掌握證據一事，粿粿哽咽道范姜可能看到她iPad的「私人內容」，讓她很徬徨。鏡週刊Mirror Media ・ 2 天前
王子偷吃粿粿毀形象！9月演唱會片段被酸爆「不要忘記人家有老公」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子（邱勝翊）和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」衝擊形象事業，過往社群貼文也被放大檢視。就有網友翻出9月在臉書分享的演唱會片段開酸：「忘詞還好，不要忘記當兵，不要忘記人家有老公」。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
女星花2千體驗維也納髮廊…吹完髮型超嚇人！網笑翻：以為10年前舊照重發！
她描述阿姨吹得超認真又超用力，甚至因為瀏海吹不過去，差點要現場幫她直接剪掉，讓她緊張到狂喊「no no no no no no」，最後付了2000台幣換來一顆蓬度爆表的「維也納式華麗髮型」？雖然阿姨信心滿滿直誇「very pretty」，但她卻忍不住寫下：「我要這樣子去工作了嗎？」「阿...styletc ・ 3 天前
曾被粿粿「無邊界感」攔腰摟抱！曹佑寧尬認：很難不看到新聞
粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），兩人是因《全明星運動會》節目結緣，也曾是節目一員的曹佑寧3日出席2025三立集團內容創新發布會，被問到近來事件，尷尬坦言很難不看到新聞，因為真的太多討論，但自己沒有多想，當初在節目上也是專注在運動比賽上。鏡報 ・ 2 小時前
坤達逃兵超後悔！剛到加拿大即返台 吳宗憲曝當下狀況「不滿還被上銬」
吳宗憲指出，坤達得知消息時，節目團隊已降落加拿大機場，當下便表明願意返台面對司法處理。吳宗憲曾詢問是否先完成拍攝再返國，對方仍選擇即刻回台，「他說還是回去好了」，顯示其誠意與責任感。對於外界關注坤達是否將繼續留在《綜藝玩很大》，吳宗憲坦言目前會讓對方暫時...CTWANT ・ 11 小時前
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向
粿粿、范姜「生產費互撕」！鄭家純揭月子中心內幕掀議：網軍別帶風向造咖 ・ 7 小時前
《水龍吟》評價意外好看！羅雲熙、方逸倫相愛相殺，編劇來自霹靂布袋戲？非遺服化道華麗、劇情故弄玄虛
《水龍吟》首波評價1｜羅雲熙邪氣霸氣外露男主角羅雲熙飾演唐儷辭，亦正亦邪的氣質，被網友大讚太適合了！而且羅雲熙向來被網友們大讚武打戲優美，手形漂亮，飾演這種武功高強、世界第一的高手果然是說服力十足。搭配超華麗的服裝造型，網友們大讚可能也只有Marie Claire美麗佳人 ・ 3 小時前
蔡依林罕見舉辦簽唱會！萬人擠爆北流搶看 排隊人龍綿延一公里
「華語流行天后」蔡依林（Jolin）帶著全新專輯《PLEASURE》重磅回歸！今（11/2）下午1點，她親臨台北流行音樂中心戶外表演空間，舉辦睽違六年的簽唱會，吸引大批歌迷湧入朝聖。新專輯不僅已於各大數位平台上線，實體專輯也同步發行，Jolin以實際行動感謝歌迷一路以來的支持。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿反咬范姜彥豐「自卑心作祟」！女星公開回應「下嫁說」尪真實反應曝
中國大陸歌手弦子出道20年，2005年因與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，實力備受肯定，弦子2016年與丈夫李茂閃電結婚，一度消失螢光幕，直到近來才逐漸復出。日前她和丈夫李茂登上節目《天聲一對》，主持人扣緊台灣「粿王婚變風波」時事，詢問弦子有無「下嫁感」，夫妻倆的回應掀起網友關注。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
公關翻車？粿粿家人洗白狂PO文 網抓包「千元買網軍」鐵證
前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐的婚變風波急轉直下。在范姜彥豐日前公開指控她婚內出軌男星王子（邱勝翊）後，粿粿於今（1）日發布長達17分鐘的影片親自回應，正式承認與王子有「踰矩的行為」，對此表達歉意。然而，她將影片重心轉向揭露婚姻早已出現裂痕，並指控范姜彥豐在協商離婚期間開口索要高額費用：「你說因為有人要爆料看好戲，所以要我付1600萬給你，隔天你就會馬上跟我去簽字離婚。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識
粿粿出軌後住處惹議 小禎無辜捲入 經紀人強調：根本不認識EBC東森娛樂 ・ 3 小時前