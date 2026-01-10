黃鐙輝模仿伍佰！樂當「接班人」錄影嗨唱 遭陳亞蘭當場巴下去

藝人王中平、曹雅雯、安苡葳、張文綺、黃鐙輝、LuxyGirls日前在綜藝節目《週末最強大》同台重現經典歌曲。黃鐙輝稱自己是「伍佰接班人」，被主持人歐漢聲問：「伍佰老師知道這件事嗎？」之後幽默回覆：「他還不知道！因為他知道了會告我！」隨後主動加碼模仿伍佰「演唱會版」的〈夢醒時分〉，並且滿場飛奔，狂點名主持人與觀眾接唱，沒想到「全自動」表演讓原本滿懷期待的陳亞蘭，氣到衝上前將黃鐙輝強行抓回舞台，胡瓜也笑著對觀眾喊話：「不要那麼配合啦！」黃鐙輝則一本正經地解釋：「不唱最像！唱了就不像！」無厘頭言行讓陳亞蘭氣得當場「巴下去」。

黃鐙輝笑稱自己是「伍佰接班人」。（圖／華視提供）

除了搞笑模仿，身為演藝圈著名的愛貓人士，黃鐙輝也分享家中收養了9隻流浪貓與2隻鳥，全因不忍心看路邊浪浪受苦。沒想到在這感性時刻，胡瓜竟在一旁即興大秀「貓叫」與「鳥叫」，擬真程度讓全場驚呆，黃鐙輝更忍不住吐槽瓜哥：「你這聲音太像了，做人真的浪費！」

LuxyGirls（前排）近日擔任《週末最強大》來賓。（圖／華視提供）

此外，在最新一集中，料理任務挑戰經典客家菜「薑絲炒大腸」，身為客家人的胡瓜親自下廚，從汆燙大腸到最後調味全程嚴格把關，反覆確認味道後才端上桌。沒想到，現場民眾品嚐後大讚：「亞蘭姐炒的一定好吃！」讓完全沒動手的陳亞蘭尷尬笑回：「但今天不是我煮的耶！」逗樂全場。

黃西田（左）自爆「從沒切過菜」。（圖／華視提供）

胡瓜、陳亞蘭、歐漢聲也特別到桃園新永和市場出外景，驚喜巧遇好友黃西田。沒想到主持外景節目超過20年的黃西田，這次挑戰切菜時不僅動作緩慢、雙手還不停狂抖，陳亞蘭著急地問：「你這把刀到底有沒有利？」黃西田尷尬坦承：「我真的沒切過菜！」胡瓜忍不住笑虧：「最近的醫院在哪裡？」

