【松露演員】黃鐙輝演到哭戲就卡住 痛揭回憶：我很怕受傷害

記者裴璐／台北報導

「我是不是小時讀佛經把自己讀壞，情緒性比較重的戲我都會卡住。」

黃鐙輝國中時父母常吵架，他甚至聽到了「離婚」這詞彙，其實他很慌張，卻只能問二哥，「爸媽是不是要離婚？」兄弟倆也無能為力，只能一直想一些假設性的問題，最後父母在他國三時選擇分開，「聽到這個消息因為還小，所以蠻震撼，哭得唏哩花啦。」

黃鐙輝一開始演到情緒較重的戲就會卡住。（圖／非凡娛樂）

爸爸身體不好，黃鐙輝高中開始半工半讀，想辦法拿獎學金唸書，「那時候想說家裡沒有人可以賺錢，那我認真讀讀看好了，就為了拿那個錢繳學費」，沒想到靠著這股毅力，讓他一路從放牛班唸到升學班，每年都保持前三名，還順利考上國立的學校。

這個成長的過程中，沒有父母在身邊依靠，每當他遇到問題時，都得自己解決，「我沒有時間去想要怎麼辦，通常遇到問題我已經開始在想方案ABC，哪有時間去難過焦慮！我很直接地會去承受壓力。」因為太怕受傷害，所以他拒絕所有情緒，「我不去感受，不想認真，因為認真了就輸了。」

黃鐙輝高中半工半讀，想辦法拿獎學金繼續讀書。（圖／非凡娛樂）

「演戲不要太理性，要用最真實的感情去演，但我理性久了，感性那面被我磨到疲乏掉了，變得要演一些情緒比較重，或是細膩戲的時候，我沒有辦法勝任跟突破。」黃鐙輝舉例，像是哭戲就是一種發洩，但他完全沒有感覺，「因為我遇到問題不會哭啊」

黃鐙輝理性太久，感性都被磨到疲乏。（圖／非凡娛樂）

那時黃鐙輝問了很多人，他笑說感覺全世界的人都在幫他，「尹馨、趙又廷一個視后一個視帝，為一個不會演戲的諧星，到我家教我要怎麼把自己打開。」當時好友們說的話他有聽沒有懂，根本不知道自己的面具在哪，也不知道到底要怎麼打開自己。

黃鐙輝什麼演法都被罵。（圖／非凡娛樂）

「我連說台詞都有問題了，還說什麼演技」，黃鐙輝認為《艋舺》對他非常重要，那是他第一部正規作品，給他非常大的啟蒙，「那裡每個人都很專業，我每天被罵不斷被調整。」當時有一幕他被武器劃到肚子，得演出很痛的樣子，他一直太浮誇，最後導演直接走過去掐他肚皮，「我突然有一種當頭棒喝的感覺，原來就來真的就好了啊！」

不過這個演法，卻在出演電視劇時被導演罵，「你剛剛在演三小？」原來對方想要的是比較浮誇的狀態，他當場傻了，「到底要我怎樣？到底什麼是演戲！」最後他發現，每個導演要的東西也都不同，有些要浮誇，有些討厭不自然，「演戲沒有對錯，也沒有絕對，只是適合放在哪。」

黃鐙輝發現演戲沒有對錯，只有適不適合。（圖／非凡娛樂）

黃鐙輝從一開始只是想賺錢，到慢慢愛上演戲，現在進階到，他認為好的劇本是可以傳達一些訊息給觀眾，他想透過角色讓這個世界、社會變得更好一些，「我突然覺得演戲好有意義，我可以做這件事真的很榮幸，每一個角色都像一塊拼圖，慢慢讓我的人生越來越完整。」