黃鐙輝演更生人壓力爆棚 檢查出皮質醇指數異常

（中央社記者洪素津台北5日電）演員黃鐙輝在戲劇「九如一家人」飾演更生人，他透露演出時壓力爆棚，精神狀態並不好，時常抑鬱，還會暈眩。為此去體檢，意外檢查出皮質醇指數異常，被醫生警告要多休息。

黃鐙輝今天出席戲劇「九如一家人」宣傳記者會，他在劇中飾演於家暴環境中長大、人生偏離正軌的更生人，如實詮釋因恐嚇勒索坐過牢的過程。

黃鐙輝坦言，因為這個角色幾乎所有壞事都做過，他在拍戲時精神狀態並不好，情緒相當負面，幸好老婆及時帶他去做體檢，這才發現是皮質醇指數異常，可能因為拍戲壓力過大所導致，被醫生嚴厲警告要多休息。

黃鐙輝分享，拍攝前曾與角色原型「楊九如」見面，當時大哥看起來和顏悅色，對比剛出獄時的樣子，眼睛裡已經完全見不到暴戾之氣。黃鐙輝為拍戲需要，私下常與楊九如聯絡，對方無私分享自己的經歷與情緒。兩人因戲劇結緣，至今只要對方提出赴矯正署分享的邀約，黃鐙輝都會義不容辭答應。

黃鐙輝自豪在女子矯正署的人氣非常高，大家都想跟他擊掌，讓他光走過通道「衣服都要被扯壞了」。他笑說，自己比香港演員劉德華人氣還高，甚至在高鐵站還曾遇到參加過矯正署分享會的「同學」。

「九如一家人」將自1月12日起，每週一至週五晚間8時於華視播出。（編輯：張雅淨）1150105