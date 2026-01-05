黃鐙輝演更生人超辛苦 醫生警告再不休息會出事

記者周毓洵／臺北報導

華視《九如一家人》改編自真實人物「楊九如」的人生故事，自開拍以來話題不斷。主演黃鐙輝今（5）日在宣傳茶敘中自曝，因長時間投入角色、情緒過於沉重，拍戲期間身心狀況亮紅燈，不僅常感到抑鬱、暈眩，檢查後更被醫師警告「皮質醇指數異常，再不休息真的會出事」，敬業程度讓人心疼。

黃鐙輝在《九如一家人》劇中飾演從家暴環境長大、誤入歧途又努力翻轉人生的更生人楊九如，角色經歷黑暗、層次複雜，幾乎壞事做盡，情緒長期處在低潮。他坦言拍攝期間壓力極大，幸好太太察覺異狀，陪他去做體檢，才及早發現問題。黃鐙輝也不忘自嘲笑說：「老天爺對我很好，一休就休半年。」幽默發言讓現場笑聲不斷。

為了貼近角色，黃鐙輝拍戲前特地與原型人物楊九如本人見面、長期聯絡取經。他形容對方如今眼神溫和、完全看不見當年的暴戾之氣，並無私分享過往經歷與心境轉折，讓他直呼「真的很像活菩薩」。也因這段因戲結緣的情誼，只要楊九如邀請到矯正署分享，黃鐙輝幾乎場場到位，義不容辭。

黃鐙輝還笑說，自己在女子矯正署人氣超高，不但一路被拉著擊掌，衣服差點被扯壞，甚至在高鐵站還被曾參與分享會的「同學」認出來，兩人還幽默約定：「在我小巨蛋開唱前，你千萬不能再進去！」一席話讓現場笑聲連連。

《九如一家人》由黃鐙輝、李杏主演，集結范瑞君、蔡昌憲、黃冠智、高山峰、吳鈴山、吳政迪、游安順、夏靖庭、孫鵬等實力派卡司。劇情描寫更生人出獄後回歸社會的困境，以及楊九如與妻子黃玉薰攜手成立「螢火蟲家族」，陪伴更多人走回正軌的心路歷程，同時也直視童年家暴創傷與家庭修補的艱難課題。《九如一家人》將於1月12日起，每週一至週五晚間8點在華視播出。

黃鐙輝在《九如一家人》中飾演更生人楊九如，情緒層次極重，拍戲壓力大到身體亮紅燈。（華視提供）