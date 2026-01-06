黃鐙輝父愛爆發「想生第4胎」！見台股飆3萬點堅持1原則

黃鐙輝6日出席創世基金會「第36屆寒士吃到飽」活動。（謝采恩攝）

黃鐙輝今（6）日出席創世基金會「第36屆寒士吃到飽」活動，今由一群可愛的孩子開場，讓他忍不住父愛噴發，已是3寶爸卻又想拚第4胎，「如果沒有人阻止我，我會生到我死掉」，但他覺得老婆萁萁已過了生育年齡，萬一有孕也難以負荷，「現在晚上碰到她，她都會驚醒」，笑翻全場。

黃鐙輝說，其實有在考慮結紮，「但是我老婆40幾歲了，她也快停經，就也不用結紮了」，但女生平均50多歲才有更年期，可能還是有機會懷孕。他聽聽笑說：「但萬一我又想生怎麼辦？還是給自己留條後路好了。」

此外，台股近期狂飆上3萬點，對股市頗有研究的他，還是認為買ETF比較沒有風險：「我都是長期持有，所以基本上不要去在意短期的波動，除非你是炒短線，所以為什麼推薦大家買0050，因為就是不管怎麼輪，就是那50支在輪，之前元宇宙很厲害，疫情的時候口罩很厲害，所以只要投資大盤就好。」也表示，股票、基金越跌越要買，有錢就會買。

