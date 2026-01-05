黃鐙輝皮質醇失調！精神狀態差、常暈眩 還遭醫師警告「不改善會死掉」

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

由黃鐙輝主演的台劇《九如一家人》今（5）日於更生少年的夢想之地「未來咖啡」舉辦媒體茶敘。劇中黃鐙輝飾演的更生人「楊九如」出獄後成立「螢火蟲家族」，和太太一起幫助更生人。而黃鐙輝近年來演出過不少更生人角色，對此，他坦言，確實在疫情過後常接到類似的劇本，但他認為挺好的，「因為這些角色讓我更加理解各個不同層面的感受。」

黃鐙輝今（5）日出席《九如一家人》媒體茶敘。（圖／華視提供）

黃鐙輝表示，自己透過角色去了解不同族群的難處，也因為角色關係時常與九如師父到各處的監獄分享一些正能量給他們。而他也提到，在挑戰過的更生人、外籍移工、思覺失調患者等角色中，最困難的是思覺失調症，「因為他沒有一個準則，因為你只能觀察到他們外顯的一些狀況，你根本不知道他在想什麼，所以其實這個準備起來要蠻長的時間。」

廣告 廣告

此外，黃鐙輝也透露，因為角色情緒吃重，加上自己這次在《九如一家人》中，不只是要了解九如師父過往的細節，他也融入了自己人生及演戲的經驗，導致他在演出時，過去相關角色的感受都回來了，這讓他感到非常痛苦，有一段時間精神狀態非常不好，有時會感到暈眩，甚至明明只是在打瞌睡，頭稍微晃一下，體感卻猶如地震，而這樣的症狀一週大約會發作幾次，嚇得他那陣子都不敢開車。

而事後檢查才發現，原來是黃鐙輝壓力太大，導致皮質醇失調，醫師當時更警告他：「如果不改善的話，你會死掉！」所幸他在拍攝結束後狀況好轉，他也開玩笑說：「我覺得老天爺也蠻神奇的，我就說讓我好好休息，他就真的半年都沒有給我工作。」而那段時間正逢自己剛買房，因此休息時有些緊張，不過他也趁機開始學習英文，加強語言能力，希望未來能派上用場。







更多FTNN新聞網報導

黃鐙輝憶曹西平哽咽！曾怕他獨自過年揪友相聚陪伴 感嘆：真的好捨不得

激烈衝突不斷！陸筱晴祭出「嚴苛連坐法」 露娜屢被點名落淚

黃鐙輝平安夜快閃花蓮！鬆口想定居 曾動念遠離城市

