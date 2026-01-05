黃鐙輝皮質醇指數異常 醫警告會死掉

黃鐙輝演更生人壓力大。

記者戴淑芳∕台北報導

黃鐙輝接拍華視8點檔新劇《九如一家人》，演更生人超辛苦，5日自曝拍戲時精神狀態並不好，不僅常常感到抑鬱，還曾拍到暈眩，做完體檢後發現是「皮質醇」指數異常，甚至被醫生嚴厲警告要多休息，不然「會死掉」！

《九如一家人》取材自真實人物「楊九如」的故事，由黃鐙輝與李杏主演，劇中主角楊九如（黃鐙輝飾）在家暴環境中長大，後來一路走偏，開酒店、地下錢莊，甚至因為恐嚇勒索坐過牢。出獄後仍舊習難改，直到遇到妻子黃玉薰（李杏飾），她陪伴九如度過重重困難，甚至一起成立「螢火蟲家族」，幫助更多更生人回歸社會與家庭。

黃鐙輝表示，拍攝《九如一家人》時相當辛苦。因為這個角色幾乎所有壞事都做過，也因此當時的情緒相當負面。幸好老婆及時帶他去做體檢，這才發現是「皮質醇」指數異常，可能因為拍戲壓力過大所導致，因此被醫生嚴厲警告要多休息。

不過，話鋒一轉，黃鐙輝笑說老天爺對他很好，讓他「一休就休半年」，幽默言論讓全場當場笑翻。而他也透露，為了拍戲需要，私下時常與楊九如聯絡，當時大哥看起來相當和顏悅色，對比剛出獄時的樣子，眼睛裡已經完全見不到暴戾之氣，大讚真的很像活菩薩。