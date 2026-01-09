黃鐙輝自封「 伍佰接班人」 一開口陳亞蘭動怒當場巴下去

《週末最強大》本周（10日）播出最新一集。其中，單元「瓜瓜夜總會」重現經典歌曲，黃鐙輝豪氣宣稱自己是「伍佰接班人」，讓陳亞蘭氣的當場巴下去。

黃鐙輝豪氣宣稱自己是「伍佰接班人」（圖／華視）

歐漢聲笑問：「伍佰老師知道這件事嗎？」黃鐙輝幽默回應：「他還不知道！因為他知道了會告我！」黃鐙輝主動加碼模仿伍佰「演唱會版」的〈夢醒時分〉，滿場飛奔、狂點名主持人與觀眾接唱，讓原本滿懷期待的陳亞蘭氣到衝上前，直接將黃鐙輝抓回舞台，黃鐙輝事後還一本正經解釋：「不唱最像，唱了就不像！」無厘頭言行讓陳亞蘭氣得當場「巴下去」。

另一方面，節目中進行料理任務，挑戰經典客家菜「薑絲炒大腸」，身為客家人的胡瓜當仁不讓親自下廚，從汆燙大腸到最後調味全程嚴格把關，反覆確認味道後才端上桌。沒想到現場民眾品嚐後卻大讚：「亞蘭姐炒的一定好吃！」讓完全沒動手的陳亞蘭尷尬笑回：「但今天不是我煮的耶！」全場哄堂大笑，辛苦掌廚的胡瓜臉上瞬間三條線。

外景單元「胡蘭歐出任務」移師桃園新永和市場，巧遇好友黃西田大哥。沒想到主持外景節目超過20年的黃西田，這次挑戰親自切菜竟然萬分惶恐，不僅動作緩慢，雙手還不停發抖。陳亞蘭著急問：「你這把刀到底有沒有利？」黃西田尷尬坦承：「我真的沒切過菜！」胡瓜忍不住補刀笑說：「最近的醫院在哪裡？」

