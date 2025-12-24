黃鐙輝花蓮富里拍紀錄片 推廣台灣米走向國際

（中央社記者洪素津台北24日電）演員黃鐙輝日前到花蓮富里拍攝稻草藝術紀錄片，這趟行程觸動他對生活節奏的深層思考，告訴自己要學會斷捨離；黃鐙輝也和富里鄉農會總幹事張素華對談，看花蓮富里怎麼用一粒米與國際並肩。

黃鐙輝5月時到花蓮富里拍攝稻草藝術紀錄片，今天再度到富里參與第7屆稻草藝術季「富里喵樂園」記者會，他和在地藝術家、創作者交流熱絡，而這幾次到富里的經驗，再次觸動他對生活節奏的深層思考。

黃鐙輝透過新聞稿分享，有時候必須學會斷捨離，放下對工作成就的持續追逐，也暫別城市科技帶來的高度便利，「那是一種讓人生越活越簡單、越活越純粹的生活狀態」。

在稻草藝術紀錄片拍攝過程中，黃鐙輝特別與富里鄉農會總幹事張素華進行對談，深入了解她投入農村產業再造的歷程，讓農業不只是生產，更成為承載文化、生活與價值的存在。

聽著張素華分享長年深耕地方的累積與堅持，黃鐙輝頻頻點頭，並笑說：「這就是複利效應啊！吃了這米，不只人健康、心情好，說不定真的會複利倍增」。（編輯：李亨山）1141224