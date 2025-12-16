黃鐙輝認負債8位數！每月開銷近30萬 曝沈玉琳近況

邱志宇推出新單曲〈曇花〉，黃鐙輝、左光平送蛋糕站台。（圖／邱志宇提供）





藝人黃鐙輝今（16）日為好友邱志宇的新歌發表會站台，除了分享投資心法外，他透露知名主持人沈玉琳的近況，不僅恢復良好，很快有望與觀眾見面。談到自身狀況，黃鐙輝坦言去年買了新房，加上每月開銷近30萬元，壓力非常大。

黃鐙輝分享，看到邱志宇賣掉股票只為了圓夢發片，讓他相當有感觸，很能體會對方的心情，因為去年他購入4700萬的新房後，負債高達4000萬，不過他認為「聰明的人一定要有負債」。

另外，黃鐙輝除了要養3個小孩外，家中還有9隻貓要照顧，每個月的開銷逼近30萬，離「財富自由」還有一大段差距，被問到是否可以借錢給邱志宇發片，他笑說「真的有需要跟我講，借錢，我沒辦法，但我丈母娘（萁媽）可以借你。」



