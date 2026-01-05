黃鐙輝講到曹西平眼眶紅了 想到過年溫馨故事：小孩都叫他阿公

黃鐙輝5日為台劇《九如一家人》宣傳，聊到好友曹西平逝世一事，他忍不住紅了眼眶，他透露自己一看到新聞時覺得怎麼可能，消息被證實之後，他腦中就浮出過去雙方相處的畫面，透露之前對方說自己沒有家人，當下他感到很不捨。

黃鐙輝劇中飾演更生人。（圖／華視）

曹西平未婚膝下無子，黃鐙輝每年都會召集好友一起帶著小孩陪曹西平過年，他的孩子也都親密地喊對方阿公。有一年，他包紅包給曹西平，對方端出自己的年菜作為回禮，回想到這些過往的相處點滴，他忍不住紅了眼眶表示，「突然、好捨不得，但很慶幸他沒有在病痛中離開，一路順遂地去當神仙。」

廣告 廣告

黃鐙輝相信能量不滅，他對著在天上的曹西平喊話，「希望他不管在哪個世界都能繼續當偶像，相信他一直都在，是永遠的偶像」。