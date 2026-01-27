黃鐙輝送曹西平最後一程！曝暖心往事「他一句話救了我的夢想」

黃鐙輝接受訪問。李鍾泉攝

資深藝人曹西平追思會「最後的安可」今（27日）上午於台北市懷愛館景明廳舉行，不少圈內好友陸續到場送別。現場以「最後的演唱會」為主題布置，入口投影出曹西平經典口頭禪「醜八怪！入場囉！嗶嗶嗶」，黃鐙輝一看到標語便忍不住笑出來，直言這就是曹西平會喜歡的方式，「他是一個充滿正能量的人，一定不希望大家在現場哭。」

黃鐙輝受訪時回憶，曹西平是他演藝路上的重要貴人，過去他曾因為成家生子而一度放棄唱歌夢想，認為當爸爸就沒資格談夢想，卻被曹西平當場反駁，鼓勵他一定要堅持喜歡的事，甚至親自幫他舉辦人生第一場演唱會，重新點燃他對音樂的熱情。黃鐙輝表示：「賺錢、當好爸爸都很重要，但自己的興趣、夢想也一樣重要，這是曹大哥教我的。」

黃鐙輝默默現身。李鍾泉攝

談到曹西平的離世，黃鐙輝坦言一切來得太突然，因為即便曹西平後來較少上節目，仍常在社群發文，狀況看起來一直不錯，讓人難以預料噩耗降臨。不過他也認為，曹西平這一生過得非常瀟灑、功德圓滿，因此今天的追思會不該是悲傷的告別，而是一場畢業典禮，「大家應該要很開心地送他最後一程。」

黃鐙輝也以曹西平的精神鼓勵大家，表示曹西平如果看到有人哭，一定會跳出來罵一句「醜八怪哭什麼」。他希望大家能把曹西平留下的正能量延續下去，「對喜歡的事情就永遠不要放棄；對討厭的人，就跟他說你不喜歡看到我，我更討厭看到你，醜八怪！」



