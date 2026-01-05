黃鐙輝連當3次更生人出現怪症狀！被醫生撂重話：不改善會死掉

黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）

黃鐙輝今（5）日出席華視戲劇《九如一家人》媒體茶敘，他透露，2023年至2024年連續3部戲《無罪推定》、《我們與惡的距離Ⅱ》、《九如一家人》都演更生人，精神狀態陷入萎靡，出現焦慮、抑鬱的症狀，老婆萁萁帶他去健檢，檢查出腎上腺素的皮質醇失常，醫生甚至對他撂重話：「好好休息，不要讓自己壓力太大，不改善的話會死掉。」幸好現已康復。

黃鐙輝回憶，當時常常聊天聊到一半斷片，外人看來以為他只是打嗑睡，但他的體感是暈眩、眼前一片黑，醒來還會嚇一跳問旁人：「地震喔？」完全沒有意識到身體不舒服，可是一周會頻繁出現幾次。那陣子他不敢開車，「開到一半突然暈眩不就剉屎？」

廣告 廣告

黃鐙輝體驗一日咖啡師。（華視提供）

他戲殺青之後，真的半年沒有工作，但是他那時候才換新房，買下72坪、總價4700多萬的南港豪宅，壓力可想而知，「休息得很緊張，停住的時候只好想未來，平常想做的事來規劃，我決定要把英文學好，當我這樣想的時候，《左撇子女孩》就入圍坎城影展了，希望接下來可以聽到入圍奧斯卡。」

更多中時新聞網報導

NEXZ新年首場獻台粉 預告有特別舞台

aMEI自掏腰包唱好唱滿被讚跨年晚會天花板

孩童抗蛀牙 每半年塗氟一次