黃鐙輝體驗一日咖啡師，也談孩子的阿公曹西平

年輕的咖啡師父竟從頭包到尾，連咪咪眼都藏起來/華視提供

五日黃鐙輝做一日咖啡廰店長，他完全不會泡咖啡，當場現學現賣還拉花「心字型」成功。教他的咖啡師父竟從頭包到尾，而且不說一句話。曹西平去年底被發現在家中66歲猝逝， 5日是他的頭七，好友黃鐙輝剛好出席主演的《九如一家人》記者會茶會，被問到此事難掩悲痛，忍不住哽咽。

黃鐙輝表示，得知噩耗後一度難以接受。但黃鐙輝認為曹西平是在沒有痛苦的狀況下離開，對他而言從未離去，並表示對方不論身處哪個世界，都會是永遠的偶像，能夠持續發光發熱。

廣告 廣告

黃鐙輝說，由於曹西平生前與家人感情不睦，他與阿Ben每年都會陪對方過年，並要孩子們叫他「阿公」，希望能讓曹西平感受到家庭的溫暖。

黃鐙輝提到，有次因為擔心曹西平一個人吃年夜飯，特地和老婆萁萁準備紅包，讓曹西平非常開心，還手作回禮，回想到這些相處過程，黃鐙輝悲從中來。

黃鐙輝五日擔任一日店長，與年輕師父、非常多要求，不但戴口罩、戴帽子、戴眼鏡，只露出兩隻眼睛、還要求眼鏡也要打馬賽克，從頭到尾沒有和黃鐙輝說一句話。 最後黃鐙輝要求他說話，黃只好說，如果拉花成功，要叫他師傅，年輕師父也是不說話。

黃鐙輝事後受訪時，《九如一家人》最近演更生人超辛苦！黃鐙輝拍到暈眩被警告「會死掉」，他赴矯正署分享全場嗨爆！黃鐙輝大讚：我就是劉德華!

華視戲劇《九如一家人》取材自真實人物「楊九如」的故事，楊九如（黃鐙輝飾）小時候在家暴環境中長大，後來一路走偏，開酒店、地下錢莊樣樣來，甚至因為恐嚇勒索坐過牢。出獄後，卻仍然舊習難改，直到遇到妻子黃玉薰（李杏飾），她陪伴九如度過重重困難，甚至一起成立「螢火蟲家族」，幫助更多更生人回歸社會與家庭。黃鐙輝表示因為角色的關係，拍戲時精神狀態並不好，不僅常常感到抑鬱，還曾拍到暈眩，做完體檢後發現是「皮質醇」指數異常，甚至被醫生嚴厲警告要多休息，不然「會死掉」！後來休息了很長時間才調整好自己的心情，他強調好的生活環境很重要，影響心情，也影響人生的態度。

5日華視辦的茶敘中，話鋒一轉，黃鐙輝笑說老天爺對他很好，讓他「一休就休半年」，幽默言論讓全場當場笑翻。而他也透露拍攝前曾與角色原型「楊九如」見面，當時大哥看起來相當和顏悅色，對比剛出獄時的樣子，眼睛裡已經完全見不到暴戾之氣。 《九如一家人》自1月12日起，將在每週一至週五晚間八點，為觀眾帶來峰迴路轉的感人故事。