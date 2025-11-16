黃鐙輝：跟2國寶級合作 6主持人競賽對決

邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID林柏昇、溫妮與丘涵聯手主持全新料理對決節目《真料理兩鍋論》，16日正式公布主持陣容與主視覺。節目中主持人分為兩組廝殺，必須親自上山下海尋找稀有食材、隱藏主廚與傳奇秘方，只為端出最極致的美味料理。

《真料理兩鍋論》主持人丘涵、邰智源、黃鐙輝 。（圖／麥卡貝網路電視）

這次是邰智源與羅時豐首度搭檔主持，也是兩人第一次挑戰料理競賽類節目。邰智源笑說：「雖然是第一次主持對決節目，但對美食節目很有信心！」他也透露接下節目的理由很單純，「因為我愛吃，覺得人生最該做的事，就是好好享受美食。」羅時豐則坦言既期待又緊張，「能跟邰哥還有其他優秀主持人同台是難得的機會，也能學到很多料理技巧。」

廣告 廣告

《真料理兩鍋論》主持人KID林柏昇、羅時豐、溫妮。（圖／麥卡貝網路電視）

節目斥資上百萬打造專屬攝影棚，並集結專業主廚與跨界評審，只為呈現最真實的料理對決場面。黃鐙輝笑說：「我終於能把多年外景美食經驗帶回棚內，能和邰哥、大牛哥兩位國寶級前輩合作，是我畢生榮幸！」

溫妮形容節目「好玩又熱血」，能將料理過程與幸福感傳遞給觀眾，「節目規模超浩大，賽制也很特別，絕對值得期待！」首次主持料理節目的丘涵則笑說：「第一次進攝影棚時真的嚇到，華麗又專業，讓我也跟著熱血起來。」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

觀看更多相關影音