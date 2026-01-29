「黃阿瑪的後宮生活」代言文化幣 號召青少年看國片

記者黃朝琴／臺北報導

文化部文化幣自元旦起開放領用，13歲到22歲青少年每人都可以領到1200點文化幣，今年首度攜手臺灣超人氣IP推廣代言，第一季由知名IP「黃阿瑪的後宮生活」率先登場，鼓勵青少年看國片，跟著黃阿瑪完成任務，除了能蒐集到專屬任務徽章，還有機會獲得限量IP周邊商品。

文化部今（29）日表示， 文化幣自2023年起發放至今邁入第4年，文化幣APP今年導入會員等級任務，領取文化幣後，將可藉由「達成消費金額」、「蒐集IP徽章數量」及「累計週簽到數」3種關卡，依序從LV0見習生，逐步晉級至LV1初心者到LV5傳說，累計獲得最多600點的文化幣加碼。

文化部指出，晉級條件除了客觀累積消費金額及每週簽到外，最關鍵的就是完成任務蒐集IP徽章。文化部規劃「時令徽章」，用文化幣買書、體驗文創工藝或流行音樂、看國片、逛博物館或文資與社造場域等7類型挑戰任務，可以獲得「故事共鳴」等7種徽章。

為延續國片熱潮，首季「時令感應」任務特別聚焦「國片體驗」，完成「結伴看國片」消費滿350點加碼回饋後，再接著進行2次不限金額的國片消費，除了可以獲得不限消費金額看1次國片就可得到的「光影開演」徽章外，還可以再獲得首季的黃阿瑪主題「時令感應」徽章。

文化部表示，去年國片大爆發，目前包含《大濛》、《冠軍之路》、《陽光女子合唱團》、《叫我驅魔男神》、《恨女的逆襲》、《啵me之我的青春住了鬼》、《高山遊民》、《大海浮夢》，接續的《三清：有祢我不怕》、《愛的戀習生》，以及賀歲檔期的《功夫》、《雙囍》等國片，一棒接一棒於戲院熱映。

文化部表示，2026年文化幣發放將近1個月時間，已有47%領取，消費金額破3.12億元。其中共有11.9萬人看國片獲得「光影開演」徽章，也有超過3200人順利完成首季任務取得「時令感應」徽章。

文化部也鼓勵大家，趁著寒假及春節假期，利用「國片2點送1點」、「結伴看國片滿350點送100點」，以及3月31日前期間限定的「早安場滿350點再回饋100點」，持續「再刷」精采國片賺回饋及徽章。

