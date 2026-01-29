「黃阿瑪」代言文化幣帶頭衝 遊戲闖關加碼再賺回600點

〔記者凌美雪／台北報導〕2026年度文化幣自元旦開放領用至今將近1個月，已有47%領取，消費金額破3.12億元。文化部首次邀請超人氣「黃阿瑪的後宮生活」於1至3月間擔任代言人，帶著有領用資格的青少年們衝一波，在各種優惠回饋辦法之外，再新增一項可賺回600點的加碼辦法。

文化部表示，今年起，13-22歲青少年每人都可以領到1,200點文化幣，且文化幣APP也導入會員等級任務，領取文化幣後，將可藉由「達成消費金額」、「蒐集IP徽章數量」及「累計週簽到數」3種關卡，依序從LV0見習生逐步晉級至初心者、冒險者、菁英、大師及LV5傳說等會員等級，並累計獲得最多600點的加碼回饋。

廣告 廣告

文化部指出，晉級的第一關鍵是完成任務蒐集IP徽章。種類包括4季主題的「時令徽章」；以及「故事共鳴」、「匠魂強化」、「動感音波」、「光影開演」、「博物採集」、「地方守護」等7類型任務徽章。還有當季花光的「極限消耗」；花完1200點後，當季簽到4週，可獲得「時光共振」徽章；參與不定期推出的限定活動又可獲得「瞬行制霸」徽章等。

首季「時令感應」任務特別聚焦「國片體驗」。目前共有11.9萬人看國片獲得「光影開演」徽章，也有超過3200人順利完成首季任務取得「時令感應」徽章。

文化部指出，APP遊戲體驗的會員升級除了獲得文化幣加碼，還有機會把聯名角色IP的公仔或玩偶帶回家，包括前600名達成LV5，可以直接獲得一套4入的公仔或布偶。詳詢文化幣官網(https://twcp.moc.gov.tw/或APP)。

【看原文連結】

更多自由時報報導

（專題）《陽光女子合唱團》明衝進台灣影史前10名！票房奇蹟是這樣來的

超越霸王寒流？美國模式驚悚預報-10度線觸台 北部平地下探0度

「快來！媽媽快死了」台中土風舞老師遭狂刺8刀 借手機訣別愛子

強硬！美財長：南韓國會批准前美韓不存在關稅協議

