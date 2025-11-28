黃靖倫低潮月收僅3千！疑罹憂鬱症「觀落陰」求轉運 這關鍵後人生翻轉

黃靖倫上節目《聚焦2.0》。年代提供

曾在《超級星光大道》中和張信哲合唱《愛如潮水》的歌手黃靖倫，近期參與了節目《聚焦2.0》的拍攝。節目上，他和大家分享了自己在獲金鐘獎前，曾有段低潮時期，坦言最低月收入只有3000元，更懷疑自己有憂鬱症，甚至去做了觀落陰。另外，他也分享私下的飲食習慣和身體狀況等等。不禁讓人驚呼，原來黃靖哲的背後還有這樣的故事。

失戀又失業 最低月收僅3000元陷入憂鬱低潮

黃靖倫透露他在獲得金鐘主持人獎前，有段低潮時期，面臨失戀、工作不順、最低的月收入只有3000元，甚至懷疑自己有憂鬱症。後在知名製作人陳玉珊的推薦下，去做了觀落陰，不久後入圍並榮獲第51屆金鐘《兒童少年節目主持人獎》。

黃靖倫透漏吃鍋酷愛喝湯底 有中重度脂肪肝。年代提供

愛吃火鍋不撈油 自爆患中重度脂肪肝

除了好轉的演藝事業外，黃靖倫還提及自己有投資桌遊事業，並說從小時候就喜歡玩桌遊。最後，靖倫分享了自己的飲食，強調非常喜歡吃火鍋，湯都會喝四碗以上，麻辣鍋的湯底也不例外，並且不會撈油。

這樣的習慣下，導致自己有中重度脂肪肝，體重73公斤，腰圍竟達35吋。楊智鈞醫師推薦靖倫可嘗試「101餐盤」吃法(等比例蛋白質+非澱粉蔬菜+澱粉或脂肪)，物理治療師蔡維鴻更建議養成運動的習慣，來消除脂肪肝。更多精彩內容請鎖定本週六晚間8點，於年代新聞50頻道播出《聚焦2.0》。



