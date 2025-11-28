黃靖倫低潮月收入僅3000元 觀落陰求轉運

黃靖倫透漏吃鍋酷愛喝湯底 有中重度脂肪肝。年代提供



《超級星光大道》出身的黃靖倫近期上《聚焦2.0》，透露在獲第51屆金鐘《兒童少年節目主持人獎》前曾有段低潮期，面臨失戀、工作不順、最低的月收入只有3000元，更懷疑自己有憂鬱症，甚至去觀落陰。

黃靖倫在節目中獻唱偶像張信哲的〈愛如潮水〉，接著聊到演出台語劇《天之蕉子》時台語並不好，很多台詞都是現場模仿導演才能講出來，這樣也比較好揣摩角色。

而在獲金鐘主持人獎前，黃靖倫有段低潮時期，後來在製作人陳玉珊的推薦下去做了觀落陰，不久後就鍍金，除演藝事業好轉外，從小時候就喜歡玩桌遊的他也投資桌遊事業。

除了事業，黃靖倫透露因愛吃火鍋，每次都會喝4碗湯以上，即使很油的麻辣鍋的湯底也不例外，也因此導致有中重度脂肪肝，體重73公斤的他腰圍竟達35吋，醫師楊智鈞推薦他可嘗試「101餐盤」吃法（等比例蛋白質+非澱粉蔬菜+澱粉或脂肪），物理治療師蔡維鴻也建議他養成運動的習慣，來消除脂肪肝。

