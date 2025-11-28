黃靖倫陷低潮月入剩3千 狂嗑火鍋湯底喝出重度脂肪肝

黃靖倫愛喝湯習慣導致中重度脂肪肝。（年代新聞提供）

黃靖倫近日上年代新聞《聚焦2.0》錄影，節目中自曝自己在獲金鐘獎前，曾有段低潮時期，當時最低月收入只有3,000元，為此他懷疑自己有憂鬱症外，也因為吃火鍋湯都會喝4碗以上，麻辣鍋的湯底也不例外，導致自己有中重度脂肪肝，體重73公斤，腰圍竟達35吋。

節目上黃靖倫自曝自己在獲金鐘獎前，曾有段低潮時期，坦言最低月收入只有3,000元，甚至懷疑自己有憂鬱症。後在知名製作人陳玉珊的推薦下，去做了觀落陰，不久後入圍並榮獲第51屆金鐘《兒童少年節目主持人獎》。

除了好轉的演藝事業，黃靖倫還提及自己有投資桌遊事業，並說從小時候就喜歡玩桌遊。

