黃靖倫「這1處」撐不住了！遭扎針抽水無奈吐32字
娛樂中心／林善柔報導
以《超級星光大道3》走紅的新加坡歌手黃靖倫，近年持續活躍於台灣歌唱、主持與戲劇圈，以節目《成語賽恩思》拿下金鐘獎，溫暖形象累積不少粉絲支持。黃靖倫時常透過社群平台分享個人生活與健身日常。他6日在個人帳號貼出一段自己在健身房練胸的影片，當時便透露自己「膝蓋積水」，但由於畫面中的他膝蓋外觀沒有明顯腫脹，不少網友半信半疑。對此，他昨（9）日晚間再度發文強調「各位，我是真的膝蓋積水。」並貼出抽水治療後的針管照，相關話題迅速引起歌迷討論。
歌手黃靖倫日前在社群平台透露自己膝蓋積水。（圖／翻攝黃靖倫 FB）
健美日常驚傳出狀況！黃靖倫曬照認膝蓋積水：還好還能唱
黃靖倫2008年從新加坡來台發展，因參加《超級星光大道》第三屆打開知名度，之後陸續推出音樂作品，也跨足主持與戲劇演出。平時熱愛運動與健身的他經常在社群分享訓練日常，沒想到近日卻突然透露膝蓋出狀況。影片中黃靖倫的膝蓋外觀看起來沒有明顯紅腫，但他表示其實內部已經有不少積水，短期內無法打球或練腿。為了證明自己不是開玩笑，他昨（9）日又曬出膝蓋抽水照片，坦言治療過程「還真有點痛」，但仍不改幽默個性，自嘲「還好喉嚨沒有積水，我還是可以唱好聽的歌給大家聽」。
黃靖倫曬出抽水治療後的針管照證實傷情。（圖／翻攝黃靖倫 FB）
巨型針筒裝滿積液！驚人抽水場面曝光
貼文曝光後，針管抽水照片也讓人頭皮發麻，簡直「光看就覺得痛」。畫面中可見一個透明醫療桶被他拿在鏡頭前，裡頭丟著剛使用過的大型針筒，針管內還殘留著偏黃、略顯混濁的液體，長長的針頭則斜插在桶內，針頭尺寸驚人。旁邊散落著使用過的棉棒與皺成一團的染血棉球，彷彿隔著螢幕都能感受到那種粗針硬生生刺進關節的痠痛不適感。背景還能看見黃靖倫躺在診療床上，一旁醫護人員正在收拾器材的模樣，即便只是照片也能讓人聯想到恐怖的抽水場面。種種痕跡讓人不難想像黃靖倫那句「抽水真有點痛」絕對發自真心。
忠實歌迷留言叮囑黃靖倫安心休養。（圖／翻攝黃靖倫 FB）
膝蓋問題過來人共鳴 歌迷叮囑：飲食與休養是關鍵
網友看到黃靖倫曬出的抽水照後，紛紛留言安慰，「是痛風嗎？因為我老公也曾經這樣，本來不能走路，後來水抽出來之後，就活蹦亂跳了」、「保重，飲食要挑選一下」。也有人回憶自己曾因痛風導致膝蓋腫到無法彎曲，「去抽了一管半的積水，是真的痛到冒冷汗」。有經驗的網友則表示自己過去也曾膝蓋積水，「也是用抽的，在診所差點哭出來，結果抽出來真的很多，後來檢查才知道還長骨刺，到現在都還沒好」。許多忠實歌迷留言提醒他近期先別劇烈運動，好好休養比較重要。
原文出處：黃靖倫驚爆「這1處」撐不住了！扎針抽水還喊痛 親吐32字曝病況
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