【黃靖芸專欄】婚後才發現是近親 愛情跟法律怎抉擇？ 9

黃靖芸／律師

有時候命運的巧合真的會比戲劇還要離奇，高雄有一對夫妻在交往多年、感情穩定的狀態下結婚，不過意外卻在婚後發生在兩人身上，二人婚後在調閱戶籍資料時驚覺彼此在血緣關係上竟然是表兄妹！而這樣的展開也讓二人震驚不已，在萬般無奈之下，兩人最終選擇向法院聲請婚姻無效，在經過法院審理後，確認兩人屬於旁系血親六親等內，依民法規定，確實是不可以結婚的，因此兩人的婚姻屬於自始無效的狀況。

儘管這樣的情況讓人難過，明明是相愛的伴侶卻因為本身是表兄妹的血緣關係而不能結婚，但法律的規定就是需要去遵守，因此二人只能無奈接受，那為什麼表兄妹不能結婚呢？法律又是怎麼規定的呢？

廣告 廣告

在民法中，「血親」分為直系血親與旁系血親，直系血親指的是父母、子女、祖孫這樣的親子關係；而旁系血親則是像兄弟姊妹、堂表兄弟姊妹、叔姪等親屬關係。依據民法第983條第1項第2款規定，旁系血親在六親等以內，不得結婚；而親等的計算方式是從自己往上數到共同祖先，再往下數到對方，例如表兄妹之間，分別經由父母上溯到共同的外祖父母，共計六親等，因此屬於法律禁止結婚的範圍。

此外依據民法第988條第2款規定，若婚姻違反第983條的禁止親等規定，婚姻自始無效，而這樣的情況則與撤銷婚姻有點不同，婚姻自始無效的情況並沒有所謂的時效問題，只要發現婚姻情況屬於民法第988條的規定，就可以去向法院聲請確認婚姻無效，而撤銷婚姻則有時效限制，依據民法第997條的規定，假如有發現自己是被詐欺或是脅迫的情況而結婚，是可以在發現的六個月內去向法院請求撤銷婚姻的，這點就與婚姻無效的情況不同，撤銷婚姻是有時效限制的，若在發現有撤銷原因的六個月內沒有去向法院請求撤銷，就會無法撤銷。

當然，從夫妻二人的情感角度來看，這樣的結果很讓人感到可惜且遺憾，兩人縱使真心相愛，感情也極為和諧，但礙於法律規範親等限制，而無法繼續結為夫妻，不過這樣的規定其實是有其必要意義的，此規定不是為了否定感情，而是出於社會倫理與遺傳健康的考量，近親婚姻容易引發遺傳疾病風險，也會模糊家族間的輩分與權利義務。因此，法律選擇在結婚自由之外，設下必要的界線。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

【黃靖芸專欄】婚前生活磨合的重要性：小習慣也能決定婚姻存亡

【黃靖芸專欄】穿衣習慣竟然也會變成夫妻離婚的理由？

【文章轉載請註明出處】