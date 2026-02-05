【黃靖芸專欄】從懷疑變成極端控制，此情形也能判離婚！

cnews204260205a24

黃靖芸／律師

有1名女子長期懷疑開店做生意的丈夫外遇，多年來不僅在家中與店面，裝設監視器緊盯其行蹤，還要求丈夫外出必須報備，甚至需由她陪同。常常會對丈夫查勤、質問，即便丈夫多次耐心解釋、嘗試溝通，夫妻關係仍持續惡化，家中氣氛長期處在緊繃的氛圍裡，女子更曾多次在深夜對熟睡中的孩子咆哮，而這樣的生活也讓丈夫無法再忍受，向法院訴請離婚。

女子對於丈夫的懷疑行為，其實真的非常可怕，已經超出正常人可以理解的懷疑程度。不僅無端懷疑丈夫與員工、鄰居，甚至跟親妹妹有不正當關係之外，還會對丈夫冷嘲熱諷、情緒勒索、反覆質問，更會常常跑到丈夫開的店大鬧。更恐怖的是，女子還會在半夜重敲房門，強行進入子女就寢的房間，嚴重干擾子女跟丈夫的生活作息。丈夫萬般無奈下，甚至還有去聲請保護令，但女子仍持進行上述的恐怖行為。

廣告 廣告

而這樣的情況，除了是一種家庭暴力及精神虐待外，也是民法第1052條第2項所指的夫妻雙方有其他重大事由，難以維持婚姻。因為在一段婚姻中，常會有很多無法具體列舉、卻足以造成婚姻實質破裂的情況。像是常常跑去丈夫的店裡鬧、裝監視器監控、瘋狂質疑外遇等情況，可能不是民法第1052條第1 項中的離婚十大事由的適用範圍。但這些情況，基本也會讓婚姻難以維持下去，因此才會有這樣一個情況，讓大家訴請離婚。而是否構成所謂的重大事由，關鍵不在於單一事件，而是在於婚姻關係，是否已出現客觀破綻、且難以回復，或是對於婚姻已經沒有維繫的意願。

此外，在實務上，基本不會只以是否發生外遇或身體暴力作為判斷標準，而是將精神暴力與控制型行為，也納入離婚事由的評價範圍。因為精神暴力其實也是非常可怕的，而精神暴力也屬於家庭暴力防治法中，所規範的家暴行為的一種，像是女子長期監控、限制丈夫行動、反覆查勤與深夜騷擾，已屬精神暴力的態樣，這也是法院認定婚姻難以維持的重要基礎。

這樣的案例其實也是在提醒大家，人雖然都會有懷疑，但如果在一段婚姻中，其中一方的猜疑已經超出比例與界線，從關心變成監控，從不安演變為控制。法律就不會再視之為單純的夫妻摩擦，而可能被評價為足以摧毀婚姻基礎的重大事由。當親密關係只剩下恐懼、壓迫與不信任，法院所能做的，就是依法為這段早已破裂的關係，畫下法律上的句點。

【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

【黃靖芸專欄】只寫遺囑不夠？遺贈其實躲不過特留分

【黃靖芸專欄】發現孩子不是自己的 我應該怎麼處理？

【文章轉載請註明出處】