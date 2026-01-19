【黃靖芸專欄】發現孩子不是自己的 我應該怎麼處理？ 5

黃靖芸／律師

新北一名男子與女網友發生一夜情，沒想到女方事後卻表示自己懷孕生子，並且對男子表示該孩子就是他的骨肉，後續便要求男子與他一起去戶政機關辦理認領登記，並協議為未成年子女的監護權，讓男子在法律上突然成了孩子的父親，然而這樣的情況讓男子感到懷疑，他認為孩子並非自己所生，多次要求進行親子血緣鑑定，都遭到女方推託拒絕，最終只能向法院提起「親子關係不存在之訴」，但生母不僅未出庭，甚至因其他案件遭通緝，孩子也未配合鑑定，法院綜合全案情況後，依經驗法則判斷男方主張有理由，認定雙方不具親子關係，判准親子關係不存在。

可能很多人會覺得，是不是只要戶籍上完成認領登記，親子關係就已經板上釘釘，就算發現孩子不是自己的也沒辦法再改了呢？實際上並非如此，法律從來不只看形式，而是回到最根本的問題，也就是雙方是否真的存在血緣關係；依據民法規定，非婚生子女要與生父成立法律上的親子關係，必須透過認領這個程序才算數，一旦認領成立，生父即須負擔扶養義務，子女也因此取得繼承權，其法律效果相當重大，然而，認領並不等同於血緣的絕對證明，若事實上並無血緣關係，法律仍保留透過訴訟加以否認或確認親子關係不存在的空間。

需要特別注意的是，並非所有親子爭議都有充裕的時間可以慢慢處理、慢慢談，若子女是在婚姻關係存續中出生，法律上會推定為婚生子女，此時若要主張並非親生，就必須提起否認子女之訴，而這類訴訟具有嚴格的時效限制，依民法第1063條規定，需要在「知悉子女為非婚生子女起二年內」提起，一旦時效經過，即使日後經鑑定確認毫無血緣關係，法律上也已無從否認。

不少人也會疑惑，生父能否在未經生母同意的情況下，單方面辦理認領？答案是可以的，制度上並未完全禁止，但門檻並不低，依戶政實務，生父若要單獨申請認領，必須提出合法的親子血緣鑑定證明，以確認確實具有生物學上的親子關係，換言之，法律並非讓任何人可以只憑一張聲明就建立親子身分，而是透過科學鑑定作為把關，避免錯誤登記，否則一旦親子關係成立，後續再透過訴訟推翻，對大人與孩子都可能造成難以回復的影響。

親子關係一旦成立，影響的不只是當事人之間的感情或責任，更牽涉到孩子的身分、扶養與繼承等長遠權利；無論是認領、否認，或提起親子關係不存在之訴，其實遠比多數人想像得更嚴肅，也更不可逆，這也是為什麼在面對親子身分血緣相關問題時，事前釐清、及早處理，永遠比事後補救來得重要。

