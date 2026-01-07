【黃靖芸專欄】結婚超過一半時間都在分居 這樣的婚姻能判離嗎？
黃靖芸／律師
結婚四十多年，卻分居二十餘年，這樣的婚姻，還算不算一段正在進行中的關係？有一個離婚判決就解釋了這樣的情況，有一對男女，名義上雖是夫妻，但實際上卻早已分開各自生活二十多年，自民國100年起，兩人就開始分居，生活圈完全分離，僅維持最低限度的聯絡，婚姻的形式縱使存在，卻沒有任何實質的婚姻生活內容，直到113年時，丈夫因確診肺腺癌第四期，妻子便返回醫院照顧，短暫同住，原以為能在生病的脆弱時刻，為這段婚姻帶來轉圜的可能，卻沒想到多年累積的不信任與磨擦，仍舊讓彼此持續進行爭執及衝突，讓妻子更加確認，這段關係早已無法修補。
妻子主張兩人長期缺乏共同生活，分居多年早已名存實亡，短暫照護並未改善關係，反而因為行蹤管控、猜疑與精神壓力，使她難以承受；丈夫則認為，自己多年來負擔家庭經濟，購屋供妻兒居住，即使未同住，也持續支付生活費，且在重病之際被提出離婚，讓他無法接受，因此不同意離婚。然而，法院審理時，子女出庭作證，清楚說明父母自其就讀大學起便未再共同生活，互動冷淡，直到父親罹病才短暫同住，期間仍多次發生爭執，甚至在子女面前爆發口角，這樣的情況很明顯能看出雙方根本就沒辦法繼續維繫這段婚姻。
法院指出，婚姻的核心並非僅是法律上的身分，而是建立在誠摯互信與實質共同生活之上。當夫妻長期分居，生活與情感完全脫節，即使名義仍在，實質上已難以期待回復。即便疾病帶來短暫的相處契機，也無法抹去多年累積的裂痕，反而凸顯彼此早已失去維持婚姻的意願。在此情況下，婚姻破裂的程度，已符合民法第1052條第2項所稱的「難以維持婚姻之重大事由」，即使一方不同意離婚，法院仍得依法判准。
這起判決提醒我們，離婚並不是誰撐到最後就算贏，也不是在對錯之間選邊站，而是法律對一段關係是否還具有實質內容的判斷。當婚姻只剩形式，卻讓其中一方長期承受精神壓力與痛苦，法律不會要求任何人，為了名義而繼續勉強。承認一段婚姻已走到盡頭，有時不是無情，而是對彼此最後的誠實。
【以上言論為第三人投書，不代表本刊立場，讀者請本於客觀事證自行評價】
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
