黃韻玲悲痛哀悼袁惟仁！昔出手「資助其兒女學費」陸元琪激動淚崩

記者徐珮華／台北報導

袁惟仁（小胖老師）今（2）日病逝，享年57歲。昔日同為歌唱選秀節目《超級星光大道》評審的好友黃韻玲，在社群平台轉貼其二姊袁藹珍訊息，悲痛寫下「我們親愛的小胖，今天離開我們了」，稍早也向《三立新聞網》表示「一切以家屬安排為主」，其餘並未多談。

袁惟仁病逝，享年57歲。（圖／翻攝自袁惟仁臉書）

黃韻玲與袁惟仁擁有深厚交情，袁惟仁2018年意外重摔腦溢血後，龐大醫藥費成了一大關卡。除了張宇、陳子鴻等好友發起「小胖基金」募資，黃韻玲與陶晶瑩（陶子）也主動承擔袁惟仁前妻陸元琪兒女袁義、袁融學費，讓陸元琪一度感動淚崩：「照理說夫妻離婚，男方的朋友還願意這麼照顧女方跟孩子，我覺得我很幸福。」

黃韻玲曾資助袁惟仁兒女學費。（圖／北流提供）

袁惟仁家屬今日公開其病逝噩耗，並表示將把他從台東老家帶回台北，與父親安葬在一起，長眠地有山、有水，且是他生前熟悉之處，「他走得平靜，從此自由。」

