黃韻玲攜馬永蒂馬毓芬 打造TVBS愛無限《聖誕音樂慶典》

即將於24日登場的TVBS愛無限聖誕音樂慶典，由知名音樂人黃韻玲與歌手馬永蒂、馬毓芬共同攜手打造，將為觀眾帶來一場精彩的音樂饗宴。在彩排錄影現場，三位音樂人不僅展現精湛的演出實力，也分享了各自的聖誕節計畫與交換禮物的經驗。黃韻玲將在節目中擔任馬兆駿特別VCR的引言人，而馬永蒂與馬毓芬則會帶來精彩的民歌組曲表演。

在彩排現場，歌手馬毓芬表示，雖然表演時間短暫，但籌備期相當漫長，她大約從7月開始加入討論，研究如何呈現節目內容，並邀請黃韻玲一同參與，對此她表達了由衷的感謝。談到聖誕節交換禮物的經驗，馬毓芬分享，大家在聖誕節時會想盡辦法獲得精彩的禮物，但同時又擔心自己花心思準備的禮物不受歡迎。黃韻玲則表示，她更喜歡大家聚在一起吃飯，因為有時候會收到自己不想要的禮物。三人一致認為，最棒的聖誕禮物是全部人都能健康平安。

關於未來的工作計畫，黃韻玲透露，她將致力於「還債」，有許多音樂作品和音樂劇製作都正在趕工中。在這場即將到來的聖誕音樂慶典中，三位音樂人只希望能將美妙的歌聲獻給觀眾，一同歡度聖誕節。即使只是彩排階段，現場的演出已經非常動人，讓人期待正式演出時更加精彩的表現。

