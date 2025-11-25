黃韻玲都在上班了李明川才國中！曝聖誕節心碎情史

【緯來新聞網】李明川選在距離聖誕節前1個月，推出第5首翻唱歌〈沒有你的聖誕節〉，顛覆黃韻玲1988年發行的原唱版本；黃韻玲聽完後表示：「很不一樣、很有共感，因為現代人有時反而更想一個人開心過節。」

李明川（左）翻唱國中聽到黃韻玲發行的歌。（圖／產值娛樂提供）

50孫李明川透露，第一次聽到黃韻玲唱的〈沒有你的聖誕節〉，正是情竇初開的國三階段：「當時聽完夢碎又心碎，一直以為聖誕節應該都是歡樂團聚時光，那一刻我才知道，原來聖誕節也有可能是一個人過。」



問他當時是失戀嗎？李明川說：「年代久遠，有點想不起來，只記得那個時期我一直在單戀跟失戀，一直都在跟自己的想像談戀愛。」記憶比較深刻的一次，是勇敢告白後對方就不再理他了：「搞到全班同學都替我著急，擔心該怎麼辦，好像大家都在幫我談戀愛。」

李明川認真圓歌手夢。（圖／產值娛樂提供）

61歲黃韻玲聽了連忙跟李明川確認他聽到這首歌時是國中還是高中？她說：「音樂最奇妙的地方，就是不管你什麼時候再聽，都會把你最初聽到的情緒留在裡面，這就是音樂的魔力。」



配合歌曲主題，〈沒有你的聖誕節〉MV前進新北歡樂耶誕城拍攝，恰巧遇到鳳凰颱風來襲，團隊把握時間排除萬難在風雨中取景。李明川的雙腳要詮釋「愉悅向前走」跟「開心地跳舞」，為避免跌倒他只能讓雙腳使勁地「咬」著鞋子，拍完隔天腳踝舊疾復發又腫起來，只得乖乖找醫生針灸。

