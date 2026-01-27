黃韻玲領軍評審團開賽 人人都有機會成為下一個周杰倫

黃韻玲長年投入音樂創作與教育推廣。（北流提供）

由臺北流行音樂中心推出的「北流雲取樣機」，持續推動音樂創作教育向下扎根，從國小到大學皆能輕鬆上手，鼓勵學生勇於嘗試、自由創作。北流也宣布正式啟動「Beat Circle｜節奏圈 北流雲取樣創作挑戰賽」，並由北流董事長、資深音樂創作人黃韻玲親自領軍評審團坐鎮，替年輕創作者把關，讓喜歡音樂的年輕世代，有機會站上更大的舞台。

身為華語樂壇重要指標人物，黃韻玲長年投入音樂創作與教育推廣，她也藉此活動鼓勵學生不要害怕創作、勇敢嘗試，「創作不是等準備好才開始，而是從開始之後才慢慢找到方向。」她期盼透過「北流雲取樣機」，培育具備新世代視野與聲音美學的音樂創作人才。

此次創作賽不限曲風、不比設備，重點放在聲音取樣的運用與創意轉化，無論個人或多人共創皆可參加。徵件期間自 1 月 15 日至 2 月 5 日，投稿作品長度需介於 30 至 90 秒，評選將採「社群人氣互動＋專業評審評選」的混合機制，最終將從數百件投稿作品中選出 10 名優勝者。

北流現正舉辦「取樣機創作比賽」，評審陣容包括音樂製作人陳君豪。（北流提供）

除黃韻玲之外，評審團也集結金曲製作人陳君豪、爵士鋼琴演奏家許郁瑛，以及作詞人吳易緯等音樂人，從製作、創作到詞曲表現等不同面向給予專業意見。陳君豪也分享創作心法，形容：「做 beat 跟談戀愛一樣，先做了再說。」期望為參賽者帶來更貼近實務的鼓勵與啟發。

