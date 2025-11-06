黃韻玲「實現幻想」合作101 賈永婕挑戰唱歌凸槌落拍

賈永婕與黃韻玲合作跨年煙火音樂。（圖／北流提供）

北流與台北101共同推動的「SPARK the MUSIC 台北101 X 北流 跨年煙火音樂徵選計畫」，以「原創」為核心，邀請30歲以下新世代創作者以作品為台灣發聲。日前北流董事長黃韻玲與台北101董事長賈永婕特別前往錄音現場，與四位入選創作者、金獎製作團隊，以及曾獲國際合唱比賽金獎、來自新竹縣尖石鄉的嘉興國小「拿互依＆馬胎兒童合唱團」共同錄製跨年煙火音樂。

當純淨童聲與兩位董事長的泰雅語聲線交織，賈永婕動容地說：「去年煙火我就想把原住民孩子的聲音加入，但這次沒有特別提醒，沒想到今天一聽到成果，雞皮疙瘩都起來了，因為居然真的完成了我的夢想。」她在現場真情流露地分享，錄音時甚至感動到眼線都哭花，稱這首跨年原創歌曲承載著許多情感與堅持，「我們從一開始決定要做『原創』而不是選用現成音樂時，就知道會遇到許多挑戰。但我始終覺得，台灣的聲音值得被看見、被聽見。」

黃韻玲則回憶早在七、八年前，她在網路上看到這群孩子們出國比賽的新聞，當下被孩子們純淨的歌聲深深打動，於是黃韻玲主動私訊合唱團老師，更親自前往學校拜訪，「我印象很深，那天孩子們都已經下課了，卻特別留下來為我唱了兩三首歌，真的讓我又驚喜又感動。」對於這次與台北101的攜手，黃韻玲則用「從幻想到實現」形容，「我曾經想過，台灣能不能有一首真正屬於這片土地的跨年音樂，但不敢想太遠。是賈董說『那我們就來做』，我們一起把『想像』變成了『行動』。」

談及幕後花絮，兩位董事長都笑稱這次合作「順利到不可思議，就像找到對的人結婚一樣」，從徵選、創作到錄音，每一步都充滿熱情與默契。錄音現場氣氛更是輕鬆逗趣，賈永婕自嘲「唱歌一向不及格」，錄音時還一度落拍，引得眾人大笑，黃韻玲則打趣提醒：「以後還要唱歌的話，真的要先慎重考慮！」賈永婕隨即笑著接話：「我以後還是別唱了，我怕破壞大家的和諧！」

賈永婕與黃韻玲被兒童合唱團感動。（圖／北流提供）

