黃頸蝠現蹤觀霧新紀錄 單一地點蝙蝠27種冠全台還有瀕危霜毛蝠

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園管理處(以下簡稱雪管處)致力於園區多樣性生物族群調查，去年的調查成果傳來喜訊，更於觀霧地區發現到瀕危物種霜毛蝠、相隔19年再次捕獲金黃鼠耳蝠，並新增黃頸蝠為觀霧地區新紀錄物種，雪管處也表示，觀霧地區累積蝙蝠物種數達到27種居台之冠。

雪管處指出，去年度調查成果豐碩，例如霜毛蝠曾被認為可能已在台灣消失，直到2006年於觀霧首度有活體紀錄，2024年再度現蹤後，去年調查期間於觀霧地區再次捕獲1隻霜毛蝠，觀霧是否為霜毛蝠度冬或遷移過程中的重要節點，仍有待持續監測與累積資料釐清。

雪管處去年另一項重要成果則為於觀霧地區再次捕獲金黃鼠耳蝠，為相隔19年後，再次確認金黃鼠耳蝠仍於觀霧地區出現；另外，雪管處工作人員陳家鴻於去年9月觀霧地區捕獲1隻黃頸蝠，為該區首次紀錄的蝙蝠物種。

雪管處表示，霜毛蝠主要分布於東亞溫帶至寒帶地區，台灣位於其全球分布的最南界，其在台灣的族群數量少、分布侷限，被列為國家瀕危物種；金黃鼠耳蝠族群規模與分布狀況仍須研究，目前主要記錄於中南部與台東地區，被列為國家易危物種；黃頸蝠因頸部至肩背間具有淡黃色毛帶而得名，為台灣特有種，雖分布於各海拔山區，多半零星記錄於中海拔溪流附近，其餘生態習性不詳。

雪管處強調，觀霧地區累積蝙蝠物種數為目前國內已知報告中單一地點蝙蝠物種數最多區域，凸顯雪霸園區在台灣中高海拔森林生態系中的關鍵地位。

