黃飛鳳促成立產學聯盟 整合十八校的運動能量

記者吳文欽／高雄報導

高雄市議員黃飛鳳十五日主張高雄應整合十八校的運動能量，成立產學聯盟，建立諮詢小組，讓運動員、教練、選手、學者、產業界與政府可以在同一平台合作。

黃飛鳳也建議運發局結合智慧城市政策，推動智慧節能運動場館，打造高雄成為兼具運動與永續的城市。

黃飛鳳表示，高雄的運動產業其實擁有非常好的體質，全市共有十八所大專院校，包括運動科學、競技、管理、精準運動醫學、運動科技與行銷等領域，可以說是全台最完整的運動人才鏈。

她指出，但目前的問題是，這些能量都散落在各自的校園裡，缺乏聯盟、平台與整體策略，中央近幾年的運動人才就業媒合會幾乎都在台北舉辦，高雄完全缺席，更凸顯南北資源不均。

另外，黃飛鳳提出特教助理員的現場困境，她說，最近接到多件陳情，包含校方表示沒收到公文、制度不一、國定假日沒有有薪休假等問題。各縣市制度比較後，可以清楚看到台北、新北、桃園都已經調整或改善，高雄卻只用「依法有據」回應，這並不符合現場辛苦付出的實際情況。

黃飛鳳要求教育局必須確認公文是否確實轉發，並建立追蹤流程，也建議調整特教助理員薪資標準，不能只是維持基本工資，而應該比照其他城市，提供更合理的待遇。另外，國定假日就是應該給予時薪制特教助理員有薪休假，這是對長期穩定服務孩子的人的最基本保障。

黃飛鳳認為，不論是運動人才的未來，或是特教助理員的處境，每一項都關係到高雄整體的教育與人力制度，她會持續要求市府提出具體改善，讓高雄的教育與運動產業真正邁向完整、健康、而且有競爭力的方向。