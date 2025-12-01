黃香菽籲政院公開各項數據 地方評估後再討論財劃修法

市議員黃香菽總質詢，認為立院版本修正後，對高雄最有利，也呼籲政院公開各項數據予地方政府評估後，再討論修法。（記者吳文欽攝）

記者吳文欽／高雄報導

針對中央財劃法修法爭議，國民黨市議員黃香菽等人一日聯合總質詢，比較高雄市財政狀況、行政院版及立法院修法版本，認為立院版本修正後，對高雄最有利，也呼籲政院公開各項數據予地方政府評估後，再討論修法。

黃香菽及陳麗娜議員指出，高雄負債、人均債務皆是六都最高，此次立法院版本修正後，預算釋出總規模達14,329億元、行政院版則是12,002億元，且立法院版本將一般性補助拿回來、計畫型補助也將補回103億元捷運款、統籌分配稅款多258億元，共可增加432億元。

廣告 廣告

黃香菽議員強調，絕對支持對高雄最有利版本，但行政院未明確公開各項資料給地方政府評估討論，且規模大小不清楚、計算方式太複雜，分配多少也不清楚，不確定性太高。

陳其邁市長表示，市府原則是要求中央統籌稅款、一般性補助款、計畫型補助款三項加總起來必須比去年還高，且所有的版本都應在立法院充分討論，最重要是「公平」。

有關高雄市公園維管問題，黃香菽說，本市公園共八百四十六處，僅由公園處九十五人維管，負擔沉重；高雄果嶺自然公園七十公頃、維護人力廿人，市府擴編一千七百萬公務預算，未來若經費持續增加，恐擠壓其他公園維護資源。公園處表示，公園維管人力、經費逐年增加。