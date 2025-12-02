黃馨慧／血液指數異常恐卵巢癌？
[NOWnews今日新聞] 「黃醫師，我得了卵巢癌嗎？」30多歲的職業婦女小美（化名）在診間顯得極度焦慮恐慌，因為她在一次健康檢查中，發現血液中的 CA-125指數異常升高 ，由於CA-125常被視為婦科癌症的參考指標，這讓她立即聯想到最令人恐懼的可能性——卵巢癌。
然而，經過我詳細的臨床問診、了解她的月經情況，並進一步安排相關檢查後，很快排除了惡性腫瘤的疑慮，診斷結果指向生育年齡女性中常見的婦科問題「子宮內膜異位症」，隨後透過精準治療，小美的CA-125指數獲得控制，心中一塊大石頭也總算放下。
藉此案例提醒，CA-125雖然是卵巢癌等婦女癌症檢查的重要參考指標之一，但子宮內膜異位症、子宮肌瘤等非惡性疾病，也同樣會造成其指數增高，因此，女性們若看到體檢報告顯示CA-125異常時，先別驚慌失措，應立即尋求專業婦科醫師諮詢與檢查，確切釐清病因後，才能給予最適切治療。
婦科疾病或經期都可能導致CA-125異常
CA-125（癌抗原125）是抽血檢測中常見的腫瘤標記，在臨床上主要用於監測卵巢癌的治療反應與復發狀況，一般健康成人的正常值通常設定在 <35U/mL，但在許多卵巢癌患者的血清中，易測得相當高的CA-125值。
然而，CA-125屬於非特異性指標，在檢測上仍存在限制，像是許多非惡性疾病如子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔發炎等，或是生理現象的月經期間，都可能導致CA-125數值升高。
因此，若體檢報告顯示CA-125升高，務必先尋求醫師釐清病因，但要特別提醒停經後的婦女，若CA-125升高，需要更提高警覺惡性腫瘤的可能性，盡速就醫安排進一步檢查；此外，由於月經期間抽血可能造成數值短暫升高，因此在選擇體檢的時機，也需特別留意。
導致經痛、難孕的元兇--子宮內膜異位症
子宮內膜異位症（Endometriosis）是一種常見的婦科疾病，主因為原本應存在於子宮內部的內膜組織，異位生長到子宮腔以外的地方，例如卵巢、輸卵管、骨盆腔，甚至可能侵犯直腸或膀胱，而這些異位組織會隨著月經週期出血，並在局部產生發炎反應，導致疼痛和組織沾黏。
子宮內膜異位症的典型症狀包括，經期疼痛加劇、經前經後疼痛時間延長、慢性下腹痛、骨盆腔疼痛、性交疼痛（深部）、不孕，若病灶侵犯膀胱或直腸，還可能導致頻尿、血尿或排尿、排便疼痛等。
CA-125指數是醫師臨床診斷子宮內膜異位症的初步評估依據，另也會透過觸診、超音波檢查，最終的確診標準則是須透過腹腔鏡檢查；治療前會先評估患者狀況，常見方式包括抑制病灶生長的藥物治療，或以手術清除病灶，而患者也須搭配規律生活、均衡飲食、養成運動習慣等，才能達到更好的成效。
子宮內膜異位症與生育力的拉鋸戰
備孕中的女性更須警覺，子宮內膜異位症是導致不孕或懷孕困難的主因之一，因病灶影響到卵巢、輸卵管，或導致骨盆腔發炎與沾黏時，可能影響卵子品質與功能，阻礙精卵在輸卵管內結合，並降低胚胎在子宮內膜著床的成功率。因此，CA-125指數異常且有懷孕困難的女性，及小於35歲且自然備孕一年仍未懷孕的女性，應盡快至專業生殖中心就診。
試管嬰兒（IVF）是協助子宮內膜異位症患者成功懷孕的最佳選擇；醫師會避開輸卵管阻塞或骨盆腔沾黏等因素，挑選品質較好的胚胎植入，有助於提升成功懷孕機率；根據臨床經驗，只要卵巢功能尚可、子宮內膜條件穩定，即便是中重度的子宮內膜異位症患者，也有機會透過試管嬰兒療程順利懷孕。
守護生育力關鍵 盡早就醫治療
子宮內膜異位症可能導致不孕或懷孕困難，但有生育規劃或正在備孕的女性也不必絕望，「早期診斷、早期治療，是守護生育力的關鍵」， 可先依照個人生育規劃與生殖專科醫師討論採取試管嬰兒等人工生殖技術，再進一步評估是否進行手術清除病灶。
CA-125數值異常不必然是罹患癌症等惡性疾病，若伴隨長期經痛、不孕或性交疼痛等症狀，很有可能是子宮內膜異位症，但對於已停經的婦女，若發現CA-125數值升高，則應提高警覺。關鍵在於盡早就醫，透過專業醫師詳細診斷、釐清病因才能對症下藥，避免延誤生育黃金期。
●作者：黃馨慧／TFC臺北婦產科診所生殖中心主任醫師
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com
更多 NOWnews 今日新聞 報導
打破黑箱限制！TFC研發「AI選胚」預測胚胎健康 準確率75%
「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」助孕有成 5大QA一次看
「試管嬰兒3.0」首胎補助加碼至15萬！11月上路 不孕夫妻曝經歷
其他人也在看
新研究！大腸癌竟與「幼年飲食」相關 醫：DNA被改變了
全球50歲以下民眾罹患大腸直腸癌的比例近20年來幾乎翻倍，至少27個國家出現病例上升趨勢。腎臟科醫師江守山指出，最新研究發現，幼年時期食物中的細菌感染可能是導致大腸癌年輕化的重要原因，其中由大腸桿菌菌株產生的「大腸桿菌素」毒素被認為與癌症風險上升有密切關聯。中天新聞網 ・ 1 小時前
震驚！肩膀「氣結」非肌肉緊繃 醫：按摩沒用...是組織生病了
許多人都有肩膀肌肉緊繃的困擾，往往借助於推拿、按摩或運動來舒緩不適，復健科醫師侯鐘堡發文表示，過去他也是這樣告訴患者，但近來一篇新研究卻顛覆這樣的傳統想法，原來肩膀的硬塊（氣結）竟是身體發出的警訊，按摩、運動都沒有用，因為這是一個充滿傷痕的生病組織，侯鐘堡醫師也以身試法，透過增生療法、震波等方式，精準處理肌肉疤痕組織、改善循環。中天新聞網 ・ 23 小時前
壞情緒傷害大 美女營養師點名8種「情緒系癌症」
【記者黃泓哲／台北報導】營養師高敏敏在臉書表示，許多人把壞情緒往肚裡吞，長期壓力不只讓免疫力大亂，甚至可能提高罹癌風險。她整理出8種與情緒高度相關的癌症，包括肺癌、甲狀腺癌、乳癌、胃癌、肝癌、胰臟癌、淋巴癌與大腸直腸癌，每一種都與長期焦慮、壓抑、恐懼或未解決的情緒糾結有關。壹蘋新聞網 ・ 19 小時前
春水堂顧客誤喝「工業檸檬酸水」 醫：食道恐破裂、敗血症
台中市知名連鎖茶飲「春水堂」公益店於12月1日發生嚴重食安事件，一名新進員工因作業疏失，誤將浸泡清潔劑的保溫瓶當作熱水，用來沖泡熱茶回沖，導致3名顧客飲用後出現喉嚨灼傷不適症狀，緊急送醫治療。醫師警告，此類腐蝕性傷害嚴重者可能需要進行食道重建手術。中天新聞網 ・ 16 小時前
比豬油還毒！「這種油」害人胖、脂肪肝、血糖飆：台灣最常見
油脂種類對健康有不同影響。食安專家韋恩(楊世煒)表示，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑會影響代謝與體重。一項新研究發現，富含大豆油的飲食會讓小鼠快速變胖、脂肪肝惡化、葡萄糖耐善變差，而其他油脂卻無類似效果。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 2 小時前
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手
醫起看／女星才撐過4期癌 再曝患糖尿病！1飲品是凶手EBC東森新聞 ・ 20 小時前
布魯斯威利失智元凶是血栓？ 醫：打疫苗就能預防！
好萊塢知名動作巨星布魯斯威利（Bruce Willis）自3年前確診罹患額顳葉型失智症後，病情持續惡化，目前已無法說話和行走。其家人近日宣布，計劃在布魯斯威利離世後捐出他的腦部供醫學研究，期望能對失智症治療有所貢獻。台灣醫師分析，血栓可能是導致其大腦受損的主因。中天新聞網 ・ 19 小時前
不是每種油都容易胖！ 專家示警「這種油」影響代謝體重：台灣人超常用
楊世煒在臉書粉專「韋恩的食農生活」撰文道，台灣民眾常使用大豆油，使用量長期位在前3名，也是各式加工食品中最常見的脂肪來源，由於大豆油含有大量的亞麻油酸（linoleic acid），這類多元不飽和脂肪酸一直被質疑是否會透過現代飲食模式影響代謝與體重。楊世煒指出，一項刊...CTWANT ・ 3 小時前
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
唐綺陽瘦身26公斤靠「原型食物」！60歲健康減重菜單公開：高纖早餐、均衡午餐、低負擔晚餐一次看
今年第 60 屆金鐘獎紅毯上，「國師」唐綺陽以纖細長腿、緊緻曲線驚豔全場，成功減重 26 公斤的驚人轉變更掀起話題。邁入 60 歲仍維持亮眼狀態，她的瘦身秘訣不是激進斷食，而是回歸飲食本質：「吃原型食物」。究竟怎麼吃才能健康又有效？以下三餐示範菜單一次整理給你！bella儂儂 ・ 1 小時前
換季「怪病」元兇曝光！一家三口高燒、咳嗽竟是「衣櫃舊冬衣」惹禍
強冷空氣即將襲台，不少人都已經開始幫衣櫃做「換季」的動作，但是卻有民眾在穿上保暖的厚衣服之後，就開始出現咳嗽、打噴嚏、流鼻水等像感冒一樣的症狀。有醫生示警，衣櫃裡面藏有「隱形過敏源」，就像刺客一樣會攻擊我們的身體。鏡報 ・ 3 小時前
早餐吃清淡白粥、饅頭最健康？醫曝嚴重後果「對身體危害更大」：血糖像雲霄飛車
不少人相信早餐吃得越清淡越健康，但醫師提醒，若「清淡」做得太極端，反而可能傷害身體。秀傳醫療體系總院長黃士維在臉書分享，早餐若長期吃得過於單一、油脂與蛋白質不足，可能引發膽結石、肌少症、血糖劇烈波動與多種營養素缺乏等問題，影響遠比想像中大。姊妹淘 ・ 23 小時前
一天十幾罐啤酒 52歲老闆差點失去記憶...醫師提出警告了
隨著飲酒文化在社會中普及，許多人以為小酌怡情，甚至將酒類當作日常社交的潤滑劑。然信傳媒 ・ 18 小時前
感冒藥別亂吃！藥師曝「6種常見藥」成分、副作用 吃錯恐傷肝心悸
天氣越來越冷，許多民眾因為突然降溫以及換季，出現感冒症狀。藥師公會發言人、開業藥師黃彥儒表示，這幾天到藥局買感冒藥的民眾也明顯增加不少，但是感冒藥的成分很多，不同成分對應的症狀也不相同，在服用感冒藥品時一定要多加注意，否則不僅傷身還容易引發心悸、失眠等副作用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
新研究揭「1類食物」害人早逝！名醫：政府應嚴厲制止
加工食品、超加工食品對健康的危害，逐漸為人所知。醫師江守山表示，一項今年刊出的研究指出，超加工食品是導致過早死亡和慢性疾病的主因之一。超加工食品（Ultraprocessed Food , UPF）通常含有5種或更多添加劑，例如甜味劑、防腐劑和色素。他強調，「現在是政府嚴厲打擊這類食物的時候了。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
從64減到47.5公斤！ 3個小訣竅突破瓶頸期：「吃冷的飯」飽更久
一位網友分享她從64減到47.5公斤的經歷。減脂過程中，他曾有很長一段時間的停滯，嘗試過節食、代餐等不同方法，最後才發現真正能突破瓶頸期的，往往是最基本的飲食節奏調整。其中「隔天減少一餐」的方式，加上更聰明的食物搭配，成為實測後覺得有效的做法。姊妹淘 ・ 1 天前
這樣吃身體不發炎！張忠謀也這樣吃 抗癌抗病全攻略
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，現代人深受各種文明病困擾，如失智症、巴金森氏症、癌症、糖尿病、心臟病等，這些疾病的前身都與發炎和氧化壓力有關。如果能及早發現身體出現慢性發炎的徵兆，健康2.0 ・ 1 天前