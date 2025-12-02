黃馨慧／血液指數異常恐卵巢癌？

▲CA-125常被視為婦科癌症的參考指標，但也可能是子宮內膜異位症。（圖／取自Pixabay）

[NOWnews今日新聞] 「黃醫師，我得了卵巢癌嗎？」30多歲的職業婦女小美（化名）在診間顯得極度焦慮恐慌，因為她在一次健康檢查中，發現血液中的 CA-125指數異常升高 ，由於CA-125常被視為婦科癌症的參考指標，這讓她立即聯想到最令人恐懼的可能性——卵巢癌。

然而，經過我詳細的臨床問診、了解她的月經情況，並進一步安排相關檢查後，很快排除了惡性腫瘤的疑慮，診斷結果指向生育年齡女性中常見的婦科問題「子宮內膜異位症」，隨後透過精準治療，小美的CA-125指數獲得控制，心中一塊大石頭也總算放下。

廣告 廣告

藉此案例提醒，CA-125雖然是卵巢癌等婦女癌症檢查的重要參考指標之一，但子宮內膜異位症、子宮肌瘤等非惡性疾病，也同樣會造成其指數增高，因此，女性們若看到體檢報告顯示CA-125異常時，先別驚慌失措，應立即尋求專業婦科醫師諮詢與檢查，確切釐清病因後，才能給予最適切治療。

婦科疾病或經期都可能導致CA-125異常

CA-125（癌抗原125）是抽血檢測中常見的腫瘤標記，在臨床上主要用於監測卵巢癌的治療反應與復發狀況，一般健康成人的正常值通常設定在 <35U/mL，但在許多卵巢癌患者的血清中，易測得相當高的CA-125值。

然而，CA-125屬於非特異性指標，在檢測上仍存在限制，像是許多非惡性疾病如子宮內膜異位症、子宮肌瘤、骨盆腔發炎等，或是生理現象的月經期間，都可能導致CA-125數值升高。

因此，若體檢報告顯示CA-125升高，務必先尋求醫師釐清病因，但要特別提醒停經後的婦女，若CA-125升高，需要更提高警覺惡性腫瘤的可能性，盡速就醫安排進一步檢查；此外，由於月經期間抽血可能造成數值短暫升高，因此在選擇體檢的時機，也需特別留意。

導致經痛、難孕的元兇--子宮內膜異位症

子宮內膜異位症（Endometriosis）是一種常見的婦科疾病，主因為原本應存在於子宮內部的內膜組織，異位生長到子宮腔以外的地方，例如卵巢、輸卵管、骨盆腔，甚至可能侵犯直腸或膀胱，而這些異位組織會隨著月經週期出血，並在局部產生發炎反應，導致疼痛和組織沾黏。

子宮內膜異位症的典型症狀包括，經期疼痛加劇、經前經後疼痛時間延長、慢性下腹痛、骨盆腔疼痛、性交疼痛（深部）、不孕，若病灶侵犯膀胱或直腸，還可能導致頻尿、血尿或排尿、排便疼痛等。

CA-125指數是醫師臨床診斷子宮內膜異位症的初步評估依據，另也會透過觸診、超音波檢查，最終的確診標準則是須透過腹腔鏡檢查；治療前會先評估患者狀況，常見方式包括抑制病灶生長的藥物治療，或以手術清除病灶，而患者也須搭配規律生活、均衡飲食、養成運動習慣等，才能達到更好的成效。

子宮內膜異位症與生育力的拉鋸戰

備孕中的女性更須警覺，子宮內膜異位症是導致不孕或懷孕困難的主因之一，因病灶影響到卵巢、輸卵管，或導致骨盆腔發炎與沾黏時，可能影響卵子品質與功能，阻礙精卵在輸卵管內結合，並降低胚胎在子宮內膜著床的成功率。因此，CA-125指數異常且有懷孕困難的女性，及小於35歲且自然備孕一年仍未懷孕的女性，應盡快至專業生殖中心就診。

試管嬰兒（IVF）是協助子宮內膜異位症患者成功懷孕的最佳選擇；醫師會避開輸卵管阻塞或骨盆腔沾黏等因素，挑選品質較好的胚胎植入，有助於提升成功懷孕機率；根據臨床經驗，只要卵巢功能尚可、子宮內膜條件穩定，即便是中重度的子宮內膜異位症患者，也有機會透過試管嬰兒療程順利懷孕。

守護生育力關鍵 盡早就醫治療

子宮內膜異位症可能導致不孕或懷孕困難，但有生育規劃或正在備孕的女性也不必絕望，「早期診斷、早期治療，是守護生育力的關鍵」， 可先依照個人生育規劃與生殖專科醫師討論採取試管嬰兒等人工生殖技術，再進一步評估是否進行手術清除病灶。

CA-125數值異常不必然是罹患癌症等惡性疾病，若伴隨長期經痛、不孕或性交疼痛等症狀，很有可能是子宮內膜異位症，但對於已停經的婦女，若發現CA-125數值升高，則應提高警覺。關鍵在於盡早就醫，透過專業醫師詳細診斷、釐清病因才能對症下藥，避免延誤生育黃金期。

●作者：黃馨慧／TFC臺北婦產科診所生殖中心主任醫師



●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場



●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com

更多 NOWnews 今日新聞 報導

打破黑箱限制！TFC研發「AI選胚」預測胚胎健康 準確率75%

「不孕症試管嬰兒補助3.0方案」助孕有成 5大QA一次看

「試管嬰兒3.0」首胎補助加碼至15萬！11月上路 不孕夫妻曝經歷